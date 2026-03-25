BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』がABEMAにて2026年4月29日（水祝）夜10時より放送される。

【映像】話題のグループ・VIBYのメンバー

「VIBY」は、リーダーのIO（19歳）、AKITO（18歳）、RENKI（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで構成された5人組ボーイズグループ。「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観の軸として掲げていく。“今の時代を生きる少年たち”の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていく。

本番組では、キム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生した「VIBY」の約3年間にわたる成長の記録に密着。まだ誰も知らない彼らの原点、葛藤、そしてデビューに至るまでの1329日間の軌跡を描く。歌やダンス未経験からスタートしたメンバーたちが、グローバル水準のトレーニングを経てアーティストへと成長していく過程が映される。

さらに、VIBYのプレデビューにあわせて、オフィシャルファンクラブ「TOMO（トモ）」が2026年3月25日（水）に開設。「TOMO」は、VIBYのファンネームであると同時に、「仲間」「友達」という意味が込められており、アーティストとファンが同じ時間を共有しながら歩んでいくコミュニティです。「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩む存在として誕生した。

ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証に加え、メンバーの素顔や制作の裏側を収めた限定コンテンツなど、「TOMO」でしか体験できない特別なコンテンツを順次展開していく。

また、「VIBY」は、2026年4月11日（土）より30時間ノンストップで生放送される「ABEMA」開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に出演し、デビュー曲をメディア初パフォーマンスすることが決定している。