俳優の町田啓太さんは3月24日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：町田啓太さん公式Instagramより）

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俳優の町田啓太さんは3月24日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。

【写真】町田啓太の格好いいスーツ姿

「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」

町田さんは「AERA STYLE MAGAZINE Vol.60　10号連続で表紙を担当させて頂きました　光栄ですし感動しています　是非ご一読くださいませ！」とつづり、5枚の写真を投稿。雑誌『AERA STYLE MAGAZINE』Vol.60 2026（朝日新聞出版）に掲載されたモデルショットなどを公開しています。

1、2枚目はモノクロ写真でステッキを持った洗練されたスーツ姿、3枚目は茶色系のスーツが池の水面に幻想的に映るカットです。どれも大人の魅力があふれるイケメンショットで、同誌の10号連続表紙という快挙を記念する華やかな投稿となっています。

コメント欄では、「素敵な表紙に、毎回うっとり」「ぜんぶ素敵」「10号連続おめでとう」「仕立ての良いスーツと町田くん…佇まいがとても素敵です〜」「スーツ姿のマッチーは格別」「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」「見ているだけで、癒されて浄化されるのは、なぜだろ…」と、絶賛の声が集まりました。

自身のフォトブックのショット披露

2月27日には「15th Anniversary Photobook　in TOKYO」と、自身のフォトブックの格好いい姿を公開していた町田さん。ファンからは、「全てかっこいいです」「楽しみです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)