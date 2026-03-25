「スーツ姿のマッチーは格別」町田啓太、イケメンショットに反響「見ているだけで、癒されて浄化される」
俳優の町田啓太さんは3月24日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。
【写真】町田啓太の格好いいスーツ姿
1、2枚目はモノクロ写真でステッキを持った洗練されたスーツ姿、3枚目は茶色系のスーツが池の水面に幻想的に映るカットです。どれも大人の魅力があふれるイケメンショットで、同誌の10号連続表紙という快挙を記念する華やかな投稿となっています。
コメント欄では、「素敵な表紙に、毎回うっとり」「ぜんぶ素敵」「10号連続おめでとう」「仕立ての良いスーツと町田くん…佇まいがとても素敵です〜」「スーツ姿のマッチーは格別」「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」「見ているだけで、癒されて浄化されるのは、なぜだろ…」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】町田啓太の格好いいスーツ姿
「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」町田さんは「AERA STYLE MAGAZINE Vol.60 10号連続で表紙を担当させて頂きました 光栄ですし感動しています 是非ご一読くださいませ！」とつづり、5枚の写真を投稿。雑誌『AERA STYLE MAGAZINE』Vol.60 2026（朝日新聞出版）に掲載されたモデルショットなどを公開しています。
コメント欄では、「素敵な表紙に、毎回うっとり」「ぜんぶ素敵」「10号連続おめでとう」「仕立ての良いスーツと町田くん…佇まいがとても素敵です〜」「スーツ姿のマッチーは格別」「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」「見ているだけで、癒されて浄化されるのは、なぜだろ…」と、絶賛の声が集まりました。
自身のフォトブックのショット披露2月27日には「15th Anniversary Photobook in TOKYO」と、自身のフォトブックの格好いい姿を公開していた町田さん。ファンからは、「全てかっこいいです」「楽しみです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)