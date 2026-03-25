辻希美、育休中に「ぽかぽか」登場 301日ぶりの出演に反響相次ぐ「変わらない」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。同番組への出演は、301日ぶりとなった。
【写真】38歳5児のママタレ、301日ぶりレギュラー番組出演で見せた「美しすぎる」姿
今回の放送では、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」を実施。各曜日のレギュラーメンバーが遠足をする模様が放送された。
2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送から産休に入り、その後は産休をとっていたため同番組への出演は301日ぶりとなった。
ロケの冒頭には、辻が産休後に番組に加入したハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるかが辻と挨拶。ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）は、出産後の辻と対面し「変わらない！」と驚いていた。
この放送に視聴者からは「出産後も美しすぎる」「本当に変わらない」「久々に『ぽかぽか』で辻ちゃん見れて嬉しい」「今日も可愛すぎる」と反響が寄せられている。
タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】38歳5児のママタレ、301日ぶりレギュラー番組出演で見せた「美しすぎる」姿
◆辻希美、301日ぶり「ぽかぽか」登場
今回の放送では、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」を実施。各曜日のレギュラーメンバーが遠足をする模様が放送された。
ロケの冒頭には、辻が産休後に番組に加入したハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるかが辻と挨拶。ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）は、出産後の辻と対面し「変わらない！」と驚いていた。
◆辻希美に「ぽかぽか」登場に反響
この放送に視聴者からは「出産後も美しすぎる」「本当に変わらない」「久々に『ぽかぽか』で辻ちゃん見れて嬉しい」「今日も可愛すぎる」と反響が寄せられている。
タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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