俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）。２９日の最終回（２０分放送拡大）を前に公式ＳＮＳでの告知に反響が寄せられている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

Ｘ（旧ツイッター）で「３／２５（水）２２：００〜放送の『＃水曜日のダウンタウン』に＃伊藤英明さんが出演します」と出演者の俳優・伊藤英明が同局系バラエティーに登場することを告知。「芸能人が持ち寄った“説”を検証 ぜひご覧下さい」と明かされた。

本作で伊藤が演じるのは警視庁監察官の真北正親。これまで早瀬（鈴木）らを支援しているように見えたが、２２日の第９話ラストで「僕はこっち側の人間だったということです」と合六（北村有起哉）のスパイだったことを明かし、総理大臣を目指す兄の真北弥一（市川團十郎）、合六と乾杯していた。

公式サイトの相関図では正親から合六にのびる矢印が「内通者？」、合六から弥一への矢印が「闇献金？」となっており、いずれの関係も断定されたものではないが…。

伊藤の出演報告にＳＮＳ上では「これ伏線？」「この英明さん本人か？」「やっぱり津田とみなみかわが全部解決するんだ…」「え、名探偵始まんないよね？ｗ」「リブートのスタジオに！？ ということは、名探偵が動きだす？？？」「もしかして名探偵津田か？！」「安藤がリブートしてます！」「まさかの松ちゃん枠か？」「真北さん、ダウンタウンの大ファンですもんね！」と沸いている。

「水ダウ」の企画「名探偵津田」が人気のダイアン・津田篤宏は「リブート」に合六の部下役・安藤で出演していたが、早々に退場している。