高卒で自衛官になった友人が、20代前半にしてすでに家を持っています。そんなに年収が高い職業なのでしょうか？それとも何か特別な手当があるのですか？

自衛官の年収はどのくらいなのか

自衛官の給与は、公務員の給与体系である「俸給表」に基づいて決められており、年齢や階級、勤続年数などによって段階的に上昇します。防衛省によると、高卒で入隊した場合の初任給はおおむね月24万円、賞与（ボーナス）も支給されるため、20代前半の自衛官平均年収は約350万円とされています。

ただし、勤務年数を重ねて階級が上がると給与も増えます。20代後半で年収400万円前後に達するケースもあり、安定した収入を得られる職業といえるでしょう。公務員であるため景気の影響を受けにくく、給与が急激に下がる可能性が低い点も特徴です。

このように、特別に高年収というわけではありませんが、若いうちから安定した収入を得られることが、自衛官の大きな魅力の一つといえるでしょう。



自衛官にはさまざまな手当がある

自衛官の収入を考えるうえで重要なのが、基本給に加えて支給される各種手当です。例えば、地域手当、扶養手当、通勤手当などは一般の公務員と同様に支給されますが、自衛官特有の手当もあります。代表的なものとして、任務の内容や勤務地に応じて支給される特殊勤務手当や、災害派遣などの任務に関連する手当などが挙げられます。

また、ボーナスにあたる期末・勤勉手当も年2回支給されるため、年間収入を押し上げる要因になります。さらに、独身の若い自衛官の場合は、隊舎（寮）で生活できるケースが多く、家賃がほとんどかからない点も特徴です。食事も比較的安価に提供されることが多く、生活費を抑えやすい環境といえるでしょう。

このように、給与だけでなく手当や生活環境も含めて考えると、実際に自由に使えるお金が多くなりやすいのが自衛官の特徴です。



若いうちに住宅を購入できる理由

20代前半で住宅を購入できる自衛官がいる理由としては、生活費を抑えやすく貯金がしやすい点が挙げられます。先述の通り、独身隊員は寮生活になることが多く、家賃や光熱費の負担がほとんどありません。そのため、給与の多くを貯金に回すことが可能です。

さらに、自衛官は公務員であるため、金融機関からの信用度が比較的高いとされています。安定した収入が見込める職業であることから、住宅ローンの審査でも有利になる場合があります。その結果、若いうちでも住宅ローンを組みやすく、早期にマイホームを購入する人も少なくありません。

また、結婚や家族構成の変化に合わせて、基地外で住宅を購入するケースもあります。安定した職業と計画的な貯蓄があれば、20代での住宅取得も十分に現実的といえるでしょう。



自衛官は「高年収」というより生活費を抑えやすい職業

自衛官の年収は、若いうちは一般企業と比べて特別高いわけではありません。しかし、公務員としての安定した給与に加え、さまざまな手当が支給されることや、寮生活などによって生活費を抑えやすい環境が整っている点が特徴です。

そのため、同年代の会社員と比べて貯金をしやすく、若いうちから住宅購入を実現できるケースもあります。自衛官は高収入というより、「安定した収入と支出の少なさ」が大きな強みの職業といえるでしょう。



出典

防衛省 自衛官のお給料などについて

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー