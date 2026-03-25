【きょうから】伊勢の赤福、東京駅に限定登場 「桜どらやき」などは東京駅初登場
赤福（本社：三重県伊勢市）は、きょう25日から4月7日までの期間、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」で特別販売会を開催する。
【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト
定番の「赤福餅」「白餅黒餅」（※黒＝旧字体）をはじめ、赤福が手がける和洋菓子ブランド・五十鈴茶屋の商品を展開する。
東京駅初登場となる桜の風味広がる「桜どらやき」や、赤福で培ってきた技術を生かして餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」、米菓の「饌（せん）お米のせんべい」などもそろう。春らしい表情を見せる「季（とき）の羊羹 桜」や「燦（さん）いちご餅・チョコ餅」など、季節限定商品にも注目。
■出店概要
催事名：WEEKLY PALETTE「赤福／五十鈴茶屋」
会期：2026年3月25日（水）〜 4月7日（火）
会場：東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」
営業時間：平日 午前9時30分 〜 午後8時30分 ／ 土日祝 午前9時 〜 午後8時30分
※最終日は午後6時閉場
※赤福餅・白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時〜10時30分頃）
※完売次第終了
※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合あり
商品概要
【赤福】
・赤福餅（12個入）
・白餅黒餅
・赤福ぜんざい（1食入）
【五十鈴茶屋】
・饌 お米のせんべい（5個入）【東京駅初登場】
・桜どらやき【東京駅初登場】
・燦 いちご餅（5個入）
・燦 チョコ餅（5個入）
・餅どらやき
・季の羊羹 桜
・おかげ犬サブレ（6枚入）
【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト
定番の「赤福餅」「白餅黒餅」（※黒＝旧字体）をはじめ、赤福が手がける和洋菓子ブランド・五十鈴茶屋の商品を展開する。
東京駅初登場となる桜の風味広がる「桜どらやき」や、赤福で培ってきた技術を生かして餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」、米菓の「饌（せん）お米のせんべい」などもそろう。春らしい表情を見せる「季（とき）の羊羹 桜」や「燦（さん）いちご餅・チョコ餅」など、季節限定商品にも注目。
催事名：WEEKLY PALETTE「赤福／五十鈴茶屋」
会期：2026年3月25日（水）〜 4月7日（火）
会場：東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」
営業時間：平日 午前9時30分 〜 午後8時30分 ／ 土日祝 午前9時 〜 午後8時30分
※最終日は午後6時閉場
※赤福餅・白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時〜10時30分頃）
※完売次第終了
※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合あり
商品概要
【赤福】
・赤福餅（12個入）
・白餅黒餅
・赤福ぜんざい（1食入）
【五十鈴茶屋】
・饌 お米のせんべい（5個入）【東京駅初登場】
・桜どらやき【東京駅初登場】
・燦 いちご餅（5個入）
・燦 チョコ餅（5個入）
・餅どらやき
・季の羊羹 桜
・おかげ犬サブレ（6枚入）