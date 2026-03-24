日韓を代表するトップアイドルが"1対1"で競演する新ライブイベント『Kandy Jam vol.1』。記念すべき第1回には、KARAと私立恵比寿中学が出演し、2月21日にぴあアリーナMMで華やかなステージを繰り広げた。パワフルなパフォーマンスはもちろん、グループの垣根を越えたハッピーなコラボトークも大きな見どころとなったこの公演は、3月31日(火)22:00〜24:00にテレ朝チャンネル1で独占放送される。

今回、KARAのスンヨン、ギュリ、ニコル、ジヨン、ヨンジが『Kandy Jam vol.1』を終えた感想から、今後の活動への思い、そして放送を楽しみにしているファンへのメッセージまで、それぞれの言葉で語ってくれた。

――『Kandy Jam vol.1』を終えた感想を聞かせてください

ヨンジ「今日はエビ中の皆さんと一緒に『GO GO サマー!』を踊ったり、新しい経験をさせていただいたりして、たくさんの思い出ができたので、とても嬉しかったです」

ニコル「久しぶりにメンバーと一緒にステージに立てたこともあって、本当に楽しいステージになったと思います。新年らしい雰囲気も感じられて、すごく楽しかったです」

ギュリ「本当にそう思います。私たちにとって今日は2026年最初の日本でのステージだったので、こうしてファンの皆さんの前に立てたことがとても嬉しかったです。エビ中の皆さんとも一緒に楽しい時間を過ごすことができて、本当に感謝しています」

スンヨン「今回の公演では、エビ中の皆さんと一緒に特別な時間を過ごせたと思います。楽屋でもメンバーと楽しく過ごせましたし、今日もいつも以上に熱い応援を送ってくださったファンの皆さんに、心から感謝しています」

ジヨン「皆さんの応援が本当に嬉しかったですし、エビ中の皆さんとも素敵な時間を過ごすことができたと思います」

――2026年のKARAとしての活動について、今の思いを教えてください

スンヨン「今年はKARAとしていろいろな活動を予定しています！ 今年もファンの皆さんのたくさんの応援と、あたたかい声援をいただけたら嬉しいです。ぜひ楽しみにしていてください」

ギュリ「今年も新しい姿、そしてファンの皆さんと一緒に過ごす時間をたくさんお見せできるように頑張っています。どうぞたくさん期待してください！」

ニコル「いろいろな活動を控えているので、私たちもとても楽しみにしています。今年は皆さんのところへたくさん会いに行く予定なので、ぜひ期待していてください」

ジヨン「ファンの皆さんといろいろな形で一緒に過ごせるように、たくさん考えています。きっと喜んでいただけると思うので、たくさん期待してもらえたら嬉しいです」

ヨンジ「今年もいろいろなイベントを予定しています。ファンの皆さんと一緒に楽しい一年を過ごせると思うと、私も今からとても楽しみです」

――番組のを楽しみにしているファンの皆さんへ、メッセージをお願いします！

スンヨン「特別なステージ『Kandy Jam vol.1』では、私たちのラブリーで元気いっぱいな姿をたくさんお見せできたと思います。そして、エビ中の皆さんとの交流にもぜひ注目していただきたいです。みんなで一緒に楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです」

ギュリ「『Kandy Jam vol.1』に初出演できて、本当に嬉しかったです。その楽しい気持ちが、観てくださる皆さんにも伝わっていたら嬉しいです」

ニコル「『Kandy Jam vol.1』のために一生懸命準備してきたので、皆さんと一緒に素敵なステージを作ることができたように感じていて、本当に嬉しいです。KARAのステージはもちろん、エビ中の皆さんとの大切な瞬間にもぜひ温かく注目していただけたらと思います」

ジヨン「『Kandy Jam vol.1』は、ファンの皆さんと一緒に心から楽しめた公演でした。ご自宅でご覧になる皆さんにも、その楽しい気持ちがたくさん届くステージになっていたら嬉しいです」

ヨンジ「『Kandy Jam vol.1』では、さまざまな雰囲気の楽曲を披露しました。曲ごとに変わる私たちの姿にも、ぜひ注目していただけたら嬉しいです」

文＝川崎龍也

放送情報

＜独占放送＞KARA×私立恵比寿中学 “Kandy Jam vol.1”

放送時間：2026年3月31日(火)22:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1

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