酒井若菜さんお薦め！40代「古歯ブラシみたいなパサパサ髪」がまとまる感動ドラコス＆サロンアイテム4選
今回のお悩みは……？
年々、髪の毛がどんどんパサパサになります…とくに最近は毛先が気になり静電気も起こりがち…泣。トリートメント（インバスでも、アウトバスでも）でおすすめがあれば知りたいです。
編集部Y（40代）
アイテム以前にまずはこれ。
トリートメントをするときは
何度も何度もブラシやコームで髪をとかす！
髪の毛、年々パッサパサになりますよね……。
若いころから髪の毛にだけは自信があった私も、さすがに悩みはじめました。
手ぐしがとおらない、朝起きると髪の毛が毛玉になってる、ハリやコシがなくなってる気がする、全体的にぺたんとした感じ。
切れ毛が増えたのでしょうが、日中には無数のアホ毛が立ちに立っている。
なんだこれは！！！
もうね、私も必死です。
昔と同じヘアケア方法では追いつかないですもん。
いろいろ試してみましたが、まずおすすめしたいのが、お風呂でシャンプーを流した後、それからトリートメント中に髪をとかすこと。
じつはこれがいちばん効果がある気がします！
都度都度髪をリセットさせるつもりで、いちいちブラッシング＆ブラッシング&ブラッシングです。
ヘアケアグッズに関しては、これまではオーガニック一択でしたが、最近はサロン専売品やドラコスも取り入れ、あらゆるものを試しています。
ご紹介していきますね。
先日仲良しのカメラマンさんにプライベートで写真を撮ってもらいました。楽しかったー！
香りがばつぐんにいい！おすすめ2選。
最近の私のお気に入りは、シーソー（SEE/SAW）。
一式そろえています。
まず香りが抜群にいい。癒やされます。
シャンプーは泡立ちがいいので、少量でもしっかり洗えて、トリートメントは髪の毛一本一本になじむスムースな使い心地。
アウトバスアイテムも、ヘアミルク、2種類のヘアオイルと、３つもそろえてしまいました。
髪のコンディションによって使い分けるようにしています。
あとは、ダヴィネス。
私のお気に入りは「オイシリーズ」。愛用歴はいちばん長いです。
こちらの香りも好きすぎる。ユニセックスな香りなので、男性にもおすすめです。
シャンプーやトリートメントだけでなく、もちろんオイ オイルは必須アイテムです。
もう20本はリピートした気がします。
乾燥がひどいときは、スペシャルケアとしてオイ ヘアバターを使うと改善されるので手放せません。
ドラッグストアのアイテムも侮れません。
手軽にドラッグストアで買えるアイテムを投入するのもおすすめです。
「アンドハニー（＆honey）」シリーズは、シャンプー＆トリートメント、オイルまで、特に乾燥が強いかたやうねりが気になるかたにはおすすめです。
アンドハニー ディープシャンプー 440ml 1540円（税込み）、トリートメント 445ml 1540円（税込み）／ヴィークレア
さらに最近のお気に入りは、パンテーンのエフォートレス クイックリペアーカプセル ヴィタミルク。
これは感動しました！！
超絶おすすめ商品です！使い古した歯ブラシのようにバサッと広がっていた毛先が、するんとまとまります。
クイックリペアーカプセル ヴィタミルク 90g オープン価格（1400円前後・編集部調べ）／P＆G
男性は、女性の美しさを「髪のツヤ」で判断すると聞いたことがあります。
女性から見ても、髪にツヤのある女性は魅力的ですよね。
私はよく、スキンケアやメイクについて、「大人は清潔感に気をつけてください」といった話をしますね。
では清潔感とはなにか。ずばりツヤです。つまり水分量です。
テカり＝油分 NG
艶＝水分量 OK
水分量が大事なのです。
もちろん、油分は大事ですが、これは印象の話です。
油分よりも水分が多い印象は、必ず清潔感に直結します。
髪の毛も同じ。
水分量の多い髪を目指しましょう。