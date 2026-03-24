酒井若菜さんお薦め！40代「古歯ブラシみたいなパサパサ髪」がまとまる感動ドラコス＆サロンアイテム4選

今回のお悩みは……？

年々、髪の毛がどんどんパサパサになります…とくに最近は毛先が気になり静電気も起こりがち…泣。トリートメント（インバスでも、アウトバスでも）でおすすめがあれば知りたいです。

編集部Y（40代）

アイテム以前にまずはこれ。

トリートメントをするときは

何度も何度もブラシやコームで髪をとかす！

髪の毛、年々パッサパサになりますよね……。

若いころから髪の毛にだけは自信があった私も、さすがに悩みはじめました。

手ぐしがとおらない、朝起きると髪の毛が毛玉になってる、ハリやコシがなくなってる気がする、全体的にぺたんとした感じ。

切れ毛が増えたのでしょうが、日中には無数のアホ毛が立ちに立っている。



なんだこれは！！！

もうね、私も必死です。

昔と同じヘアケア方法では追いつかないですもん。

いろいろ試してみましたが、まずおすすめしたいのが、お風呂でシャンプーを流した後、それからトリートメント中に髪をとかすこと。

じつはこれがいちばん効果がある気がします！

都度都度髪をリセットさせるつもりで、いちいちブラッシング＆ブラッシング&ブラッシングです。

ヘアケアグッズに関しては、これまではオーガニック一択でしたが、最近はサロン専売品やドラコスも取り入れ、あらゆるものを試しています。

ご紹介していきますね。