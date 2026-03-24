講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2026年5月号では「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を直前大特集！

さらにオリジナルポストカード8枚が付いてくるほか、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』運勢診断も掲載されます☆

講談社「ディズニーファン」2026年5月号

価格：1,500円（税込）

発売日：2026年3月25日（水）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

月刊「ディズニーファン」5月号は、いよいよ2026年4月15日に開幕する「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を直前大特集！

アニバーサリーイヤーの祝祭感あふれるパークの最新情報が、大ボリュームで掲載されます。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

25周年の特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちの姿をはじめ、パークで楽しめるスペシャルなエンターテイメントやデコレーション、

そしてスペシャルグッズとスペシャルメニューがたっぷりの写真とともに紹介しています。

東京ディズニーシーでの過去のショーを振り返る「あの感動をもう一度 ショーinウォーターフロントパーク」や「ハーバーショークロニクルVol.1」といった25周年記念の振り返り企画も大充実！

この機会に懐かしいあのエンターテイメントが誌上で体験できます。

東京ディズニーシー25周年を記念した「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の新しいグッズとメニューも登場！

“青色”を探しに出かけたダッフィー＆フレンズの愛らしい姿や、新しいギフトシリーズに注目です。

25周年の祝祭を彩る！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」 25周年の祝祭を彩る！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」 続きを見る

さらに豪華なスペシャル企画＆プレゼントも。

6月から全国13都市で開催予定の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”イン・コンサート」の紹介では「体験レポーター募集」「公演ご招待」「チケット特別販売」の読者限定3大スペシャルプランが用意されます。

特別とじ込み企画は編集部オリジナルポストカード。

東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「チップ」と「デール」そして8人が大集合したデザインまで、合計8枚が付いています。

さらに東京ディズニーシー25周年を記念して、5月号、6月号、6月号増刊の3号連続で、東京ディズニーリゾートのパークチケットと「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のスペシャルグッズが抽選で当たります！

東京ディズニーシーでは4月15日から「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も開催。

ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』メニュー＆グッズも！“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”まとめ ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』メニュー＆グッズも！“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”まとめ 続きを見る

“食で世界を巡る”祭典の魅力をたっぷり紹介します。

プログラムの見どころに加え、パークで楽しめるバラエティ豊かなメニューをテーマポートごとにわかりやすくまとめています。

便利なマップと一緒に楽しめる内容です。

東京ディズニーランドでは4月9日から、「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」がスタート！

「ヴァネロペ」が思い描いたお菓子でできた世界をテーマに、スウィーツの世界に様変わりしたパークの楽しみ方を、まとめて紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第6弾“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 続きを見る

そのほかにも、大ヒットを記録しているディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の世界観からあなたの心を読み解く「あなたの深層心理と運勢」は必読。

「ディズニー・オン・アイス」の先行予約や、「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」の読者限定抽選先行情報などライブエンターテイメント情報も満載です☆

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の直前大特集やディズニー映画『ズートピア２』運勢診断など、内容盛りだくさん。

講談社「ディズニーファン」5月号は、2026年3月25日より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

🄫 Disney

© 2026 Disney “Winnie the Pooh”characters are based on the “Winnie the Pooh”works,by A. A.Milne and E. H. Shepard

※講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”にフォーカス！講談社「ディズニーファン」2026年5月号 appeared first on Dtimes.