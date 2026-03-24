Midnight Grand Orchestra再起動、幕張メッセにて2027年2月にワンマンライブ開催
バーチャルアイドルの星街すいせいと、VIA / TOY’S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が2027年2月11日、千葉・幕張メッセ国際展示場4-6ホールにて、＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」＞を開催することが明らかとなった。
先ごろ、星街すいせいYouTubeチャンネルで生配信された『【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」』にて発表された星街すいせい個人事務所“Studio STELLAR”の設立発表と合わせて、長らく沈黙していた本プロジェクトの再起動がサプライズ発表されたかたちだ。
ワンマンライブ＜2nd LIVE「Project: Allegro＞は、Midnight Grand Orchestraの新章を告げる大規模ライブになるとのこと。本公演チケットの星街すいせい公式ファンクラブ「星詠み」最速先行(抽選)申込みは4月6日23:59まで。情報の詳細は今後、特設サイトや公式SNSにて発表される予定だ。
■Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」
2027年2月11日(祝木) 千葉・幕張メッセ国際展示場4-6ホール
open15:30 / start17:00
▼チケット
スタンディング：\11,000-(税込)
【星街すいせい公式ファンクラブ「星詠み」最速先行(抽選)】
受付期間：3月22日(日)21:00〜4月6日(月)23:59
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/project-allegro/
関連リンク
◆Midnight Grand Orchestra オフィシャルInstagram
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◆Midnight Grand Orchestra オフィシャルYouTubeチャンネル