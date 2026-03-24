¶å½£¡Á´ØÅì¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¥Ô¡¼¥¯¤Ø¡¡24Æü¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤Èô»¶¤â¡¡½ªÂ©¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä?
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬Áý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£4·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤Ï3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü24Æü¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤ä¿·³ã¡¢ÀçÂæ¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Èô»¶¡¢Ê¡²¬¤ä¶âÂô¡¢Åìµþ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¤Ç²°³°¤Ç²á¤´¤¹Êý¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¥Ô¡¼¥¯±Û¤¨¡¡¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ø
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¢¹Åç¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡¢3·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë²á¤®¡¢Èô»¶ÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¶âÂô¡¢Åìµþ¤Ç¤â¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬3·îËö¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î½ê¡¹¤ÇÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£4·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü24Æü¤ÏÀ²¤ì¤Æ²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶
º£Æü24Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤ä¹âÃÎ¡¢Âçºå¡¢¹Åç¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢Ê¡²¬¤ä¶âÂô¡¢Åìµþ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ä¿·³ã¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ÖÊ´¥é¥ó¥¯(1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê)¡Û
•¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤:100¸Ä°Ê¾å(¢¨2024Ç¯¿·Àß)
•Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤:50¸Ä°Ê¾å¡¢100¸ÄÌ¤Ëþ
•Â¿¤¤:30¸Ä°Ê¾å¡¢50¸ÄÌ¤Ëþ
•¤ä¤äÂ¿¤¤:10¸Ä°Ê¾å¡¢30¸ÄÌ¤Ëþ
•¾¯¤Ê¤¤:10¸ÄÌ¤Ëþ
25Æü(¿å)°Ê¹ß¤â¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î½ê¤â¡¡¤ª²Ö¸«¤ÏÂÐºö¤ò
25Æü(¿å)¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£26Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¡¢¹Åç¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢Âçºå¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¾¸Å²°¤ä¿·³ã¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï25Æü(¿å)°Ê¹ß¤â¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¡¢ÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤â25Æü(¿å)¤È27Æü(¶â)¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢29Æü(Æü)¤È30Æü(·î)¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¤Ç²°³°¤Ç²á¤´¤¹Êý¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬½ªÂ©¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï4·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤âÂç·¿Ï¢µÙ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô¤Ö½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢²ÖÊ´¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£