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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【期間工】昔は地獄すぎた！？今はマシ？リアルな変化を解説」と題した動画を公開した。かつて「地獄」とまで言われた期間工の労働環境が、時代と共にどう変化したのかを自身の経験を交えて解説している。



ケンシロウ氏は、かつての工場は「今だったらOUT」な環境だったと振り返る。約17年前に自身が正社員として勤務していた頃でさえ、「怒鳴られる」のは日常茶飯事で、「物が飛んでくる」ことも経験したという。当時はマネジメント教育が徹底されておらず、SNSもない閉鎖的な環境だったため、暴言や体罰が問題視されにくい風潮があったと指摘した。



しかし、現代の工場では状況が大きく変わったとケンシロウ氏は語る。まず、労働管理が厳格化された。働き方改革やコンプライアンス意識の高まりにより、サービス残業は減少し、36協定の遵守が徹底されるようになった。また、安全や喫煙に関する社内ルールも厳しくなり、より整備された環境で働けるようになったという。



作業内容も自動化の進展により大きく変化した。ケンシロウ氏が過去に手作業で行っていた複雑な業務も、現在では「ボタン1つで生産ができる」ほど簡素化されている例もあるとした。



人間関係においては、露骨なパワハラやモラハラは大幅に減少した。一方で、上司が部下を過度に気遣うあまり「思った事が言えなく」なり、関係性が希薄化している側面もあると分析。これにより、キャリアアップを目指すには、より主体的に自らをアピールする必要性が増しているという。



最終的に「期間工は地獄か」という問いに対し、ケンシロウ氏は「人それぞれ」だと結論付けた。労働環境は劇的に改善されたものの、夜勤への適性や人間関係の捉え方によって、その職場が「天国」にも「地獄」にもなり得ると説明。時代の変化を踏まえ、個々人が自分に合った働き方を見極めることの重要性を示唆した。