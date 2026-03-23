第1子妊娠中のみちょぱ「念願のパンチくん」すっぴんでの夫婦お出かけショット公開「可愛い妊婦さん」「お腹ふっくらしてきましたね」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月22日、自身のInstagramを更新。すっぴんでの夫婦お出かけショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】妊娠発表の27歳タレント「すっぴんも可愛すぎる」密着夫婦ショット
みちょぱは「念願のパンチくん見に行ったり やっとOFFが被った日の我々のお出かけ」とつづり、休日を夫でタレントの大倉士門と満喫したことを報告。「基本休みの日はすっぴんだし元々メンズぽい服好きだから どっちがどっちだかわからない」と続けて、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”の動画や屋外を歩く姿など、休日の様子を複数枚投稿している。
カラフルな照明で飾られたスポットで、マスクにニット帽姿のみちょぱが同じくニット帽姿の大倉と顔を寄せ合う仲の良さが垣間見える夫婦写真や、お腹が少しふっくらとしていることが分かる全身ショットを公開している。
この投稿には「すっぴんも可愛すぎる」「理想の夫婦」「お腹ふっくらしてきましたね」「ラフな感じがいい」「仲良しなのが伝わる」「神ビジュな2人」などの反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚。2026年2月5日には、みちょぱが第1子を妊娠していることを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】妊娠発表の27歳タレント「すっぴんも可愛すぎる」密着夫婦ショット
◆みちょぱ、夫・大倉士門とのすっぴん2ショット公開
みちょぱは「念願のパンチくん見に行ったり やっとOFFが被った日の我々のお出かけ」とつづり、休日を夫でタレントの大倉士門と満喫したことを報告。「基本休みの日はすっぴんだし元々メンズぽい服好きだから どっちがどっちだかわからない」と続けて、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”の動画や屋外を歩く姿など、休日の様子を複数枚投稿している。
◆みちょぱの投稿に反響
この投稿には「すっぴんも可愛すぎる」「理想の夫婦」「お腹ふっくらしてきましたね」「ラフな感じがいい」「仲良しなのが伝わる」「神ビジュな2人」などの反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚。2026年2月5日には、みちょぱが第1子を妊娠していることを発表した。（modelpress編集部）
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