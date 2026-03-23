セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のグッズが登場。

描きおこしデフォルメイラストを使用した、楽しい「サイコロクッション」や「アクリルスタンド」「アイマスク」「福笑いセット」「ぬいぐるみマスコット」「ステッカーセット」が賞品として展開されます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間：2026年3月23日11:00〜2026年5月15日23:59

販売URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/kimengumi

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ、セガ ラッキーくじオンライン「ハイスクール！奇面組」が登場！

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができる「セガ ラッキーくじオンライン」では、当選した賞品が、後日自宅に届きます☆

このくじのために描きおこしたデフォルメイラストを使用した「サイコロクッション」や「アクリルスタンド」などの賞品が登場。

さらに「アイマスク」や「福笑いセット」、「ぬいぐるみマスコット」などのユニークな賞品が多数ラインナップされます。

A賞 サイコロクッション

「一堂零」「冷越豪」「出瀬潔」「大間仁」「物星大」の「奇面組」のメンバーと、ヒロインの「河川唯」たちがプリントされた、A賞のサイコロクッション。

かわいらしくデフォルメされたキャラクターたちに注目です☆

B賞 アイマスク

B賞はキャラクターの目元がデザインされた、楽しいアイマスク。

「奇面組」の5人と、「河川唯」「宇留千絵」「切出翔」「雲同塊」「似蛭田妖」の全10デザインがラインナップされます。

C賞 ぬいぐるみマスコット

C賞のぬいぐるみマスコットも、「奇面組」の5人を含む10種類がラインナップ！

どのキャラクターのぬいぐるみマスコットにするか選べるのが嬉しい賞品です。

D賞 福笑いセット

好きなキャラクターで遊べる、ユニークなD賞の福笑いセット。

友だちや家族と楽しい時間が過ごせます☆

E賞 アクリルスタンド

集めたくなる、E賞のアクリルスタンドにも注目。

「奇面組」のメンバーである「一堂零」「冷越豪」「出瀬潔」「大間仁」「物星大」の5人と、ヒロインの「河川唯」と「宇留千絵」、さらに「切出翔」「雲同塊」「似蛭田妖」「天野邪子」も揃う、全11種がラインナップされます。

F賞 ステッカーセット

F賞のステッカーセットは、デフォルメキャラクターのダイカットステッカーとかるた風デザインのステッカーがセットになっています。

主要キャラクターたち全11種が揃います☆

『ハイスクール！奇面組』らしい、ユニークな賞品が楽しいオンラインくじ！

セガ ラッキーくじオンライン「ハイスクール！奇面組」は、2026年3月23日11:00から2026年5月15日23:59までの販売です。

※実際の賞品とは異なる場合があります

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