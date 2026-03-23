【結果速報】第78回診療放射線技師国家試験の合格者数・合格率・合格基準と、働く人の実体験を紹介！

第78回診療放射線技師国家試験の概要

試験日

2026年（令和8年）2月19日（木）

合格発表

2026年（令和8年）3月23日（月）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されます。また合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第78回診療放射線技師国家試験の結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 全体 3,506人 2,670人 76.2% 新卒 3,084人 2,585人 83.8%



診療放射線技師国家試験の過去5年間の合格率は76～87％で推移しています。

厚生労働省｜ 診療放射線技師国家試験の合格発表（第74回、第75回、第76回、第77回、第78回）より作成

出題数・配点・合格基準

診療放射線技師国家試験のこれまでの合格基準は、正答率60％で一定です。2026年の配点は1問1点の199点満点で、合格基準点は120点でした。

全科目受験者 （1）配点を1問1点、合計199点満点とし、総得点120点以上

（2）0点の試験科目が1科目以下

合格後の申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する診療放射線技師名簿に登録されることで、初めて有資格者としての業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまで時間がかかるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。

合格発表から数日後、登録申請書類などが同封された合格通知が郵送されます。書類が手元に届き次第、同封されている登録の手引に従って申請をおこないましょう。

〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの）、かつ個人番号が記載されていないもの ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） 〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの）、かつ個人番号が記載されていないもの ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） 外国籍の人は以下の書類も提出してください。 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者・特別永住者：住民票の写し

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・所定料金の切手（速達を希望する場合は速達分の切手） ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者・特別永住者：住民票の写し〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・所定料金の切手（速達を希望する場合は速達分の切手） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは通常約1ヶ月～2ヶ月ほどかかります。ただし、3～5月は通常以上の時間がかかる可能性があります。その間に「登録済証明書」の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は免許申請時に依頼しておきましょう（後日では発行不可の場合があります）。登録済証明書用はがきは主に保健所で配布しています。また、オンラインでの発行も可能です。

診療放射線技師の給与データ

申請書類の提出先や提出書類の詳細（クリックで開閉）

診療放射線技師として働くにあたり、給与水準は気になるポイントの一つです。ここでは、ジョブメドレーに掲載されている求人データをもとに、診療放射線技師の給与の傾向を整理します。

下限平均 上限平均 総平均 正職員の月収 24万7,180円 32万1,287円 28万4,234円 正職員の年収 346万520円 449万8,018円 397万9,276円 パート・アルバイトの時給 1,787円 2,132円 1,960円

※年収は「月給の総平均 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算

残業手当や賞与など月によって変動する金額は含みませんので、実際に支給される金額はこれよりも高くなる可能性があります。診療放射線技師の給料の一例として参考にしてください。

診療放射線技師として働く人の実体験

国試に合格しても、入職後に歩むキャリアは人それぞれです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな職種の方を取材しました。そのなかで聞いた、診療放射線技師の実体験を紹介します。

転職で元の職場に戻ったEさん 「この職場で働いていてもスキルが向上しない」。そんな危機感から、6年間勤めた循環器専門病院を離れて総合病院へ転職したEさん。年収は100万円近く下がりましたが、スキルアップのための決断でした。 その後、2度目の転職先として選んだのは、なんとかつて働いた病院。出戻りという選択に至った理由と、転職を重ねて見えてきた「自分に合う職場」の条件を語ってもらいました。 ＞【転職者インタビュー】診療放射線技師14年目40歳／転職2回（循環器専門病院→総合病院→循環器専門病院）

ジョブメドレーを使って仕事が決まるまでの期間

実際に就職や転職を考えた場合、次の職場はどれくらいの期間で決まるのでしょう。で転職した診療放射線技師207人のデータを分析しました。

求人サイトジョブメドレーを利用して仕事を決めた診療放射線技師が、応募から入職までにかかった日数は平均52.1日（中央値41日）でした。この平均日数には「入職を数ヶ月待ってもらった」「資格取得のため急いで入職した」など、さまざまなケースが含まれます。

勤務形態別の日数を調査したところ、正職員は平均64.7日（中央値48日）、パート・アルバイトは平均42.7日（中央値34日）と、入職までの日数が比較的短い結果となりました。

平均日数 中央値日数 正職員 64.7日 48日 パート・アルバイト 42.7日 34日

※実際に入職した求人を対象に、応募から入職までの日数を計測

出典：ジョブメドレー会員データ 期間：2024年12月～2025年11月

対象：ジョブメドレーを通じて転職した診療放射線技師

調査人数：210人（パート・アルバイト、正職員） 指標：応募から入職までにかかった日数

正職員や常勤の契約職員では、勤務条件や入職時期の調整が必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。



すでに内定をもらっている人も、これから仕事を探す人も、働き方やキャリアについて考える場面は出てくることでしょう。その際は、をのぞいてみるのも一つの手です。そのときの状況や希望に合った条件で求人を探すことができます。



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