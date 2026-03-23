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機能性と快適性のコラボです。

DESCENTE×INOV8「RECOLITE 190 UNI DS」は、イギリスのオフロードシューズブランド「INOV8（イノヴェイト）」と「DESCENTE（デサント）」のコラボモデルです。INOV8のアウトドアサンダル「レコライト 190 UNI」に、DESCENTEの都会的なエッセンスをプラスしています。

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DESCENTEの都市的なエッセンスとは、夜間のストリートにおける機能性。トレーニングウェアや都市型ウェアから着想を得たアイデアで、INOV8ロゴとシューレースにリフレクターを配しているのです。夜道でクルマや自転車からの被視認性を高め、着用者の安全性を高めてくれます。

リラックスできるアウトドアサンダル

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快適性は、ベースとなるINOV8「レコライト 190 UNI」のファンクション。トレイルランレースの前後にリラックスするためのアウトドアサンダルとして開発されていて、ゆったりした幅広設計。レース前後だけでなく、アウトドアや日常の街履きでも快適です。

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かかとを踏んでラフに履くことも可能で、クイックシューレースで着脱が簡単なのもうれしいところ。重量は27cmで190gと軽量です。

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足の甲あたりの中足骨をコードでしっかりと固定することで、足を広げやすくなるのも特徴。ラバーソールはINOV8独自配合で、柔らかすぎず硬すぎずのいいバランス。前足部からつま先を自然にまげることができます。

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カラーリングはブラック／ブルーと、ベージュ／ピンクの2種類。サイズは23〜30cm（1cm刻み）いずれも価格は1万6500円（税込）です。2026年3月27日（金）10時から販売開始になります。

Source: DESCENTE