篠原涼子、オンからオフへ。撮影後、メイクを落とす“素の瞬間”を切り取った貴重なオフショット公開
俳優の篠原涼子さんは3月22日、自身のInstagramを更新。ドラマ撮影を終えた直後と思われる貴重なオフショットを公開しました。
【写真】篠原涼子のドラマ撮影後のオフショット
続けて「いい時間をありがとうございました またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした」とコメント。スタッフや共演者との絆、そして作品への深い愛情が伝わる言葉で、充実した1日を振り返りました。
15日には、「作品では敵対する役ですが、実際は笑顔がとてもチャーミングで優しい大先輩」とつづり、俳優の宇梶剛士さんや新納慎也さんとの写真を披露。手でハートマークをつくる3人の姿から仲の良さが伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】篠原涼子のドラマ撮影後のオフショット
「いい時間」篠原さんは「今日も無事に撮影終了」とつづり、3枚の写真を公開。控室と思われるプライベートな空間で、メイクを落としたり、まとめていた髪をほどいたりする、“オンからオフへ”切り替わる瞬間が収められています。
続けて「いい時間をありがとうございました またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした」とコメント。スタッフや共演者との絆、そして作品への深い愛情が伝わる言葉で、充実した1日を振り返りました。
「チャーミングで優しい大先輩」現在、期間限定でInstagramを行っている篠原さんは『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）のオフショットをたびたび公開しています。
15日には、「作品では敵対する役ですが、実際は笑顔がとてもチャーミングで優しい大先輩」とつづり、俳優の宇梶剛士さんや新納慎也さんとの写真を披露。手でハートマークをつくる3人の姿から仲の良さが伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)