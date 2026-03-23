HP All-in-One 24-cr2000

写真拡大

　「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE A23

A2355/JAB（NEC）

2位　HP All-in-One 24-cr2000

BD5A6PA-AAAB（HP）

3位　LAVIE A23

A2355/LAB（NEC）

4位　ASUS V400 AiO (V440VAK)

V440VAK-WPC125W（ASUS）

5位　LAVIE A27

A2795/LAB（NEC）

6位　LAVIE A23

A2375/LAB（NEC）

6位　LAVIE A27

A2795/JAB（NEC）

8位　MINISFORUM NAB5R

NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)（MINISFORUM）

9位　GMKtec NucBox G10

GMK-G10-16/512-W11Pro(3500U)（Shenzhen GMK Technology）

10位　Mac mini Apple M4

MU9D3J/A（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。