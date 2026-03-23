【カップル向け】東京23区で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「錦糸町」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：錦糸町駅2位は「錦糸町」駅。前年15位から大きく順位を上げました。墨田区の主要駅の1つで、駅周辺には商業施設が充実しており、日常の買い物から休日の過ごし方まで選択肢が幅広いのが特徴です。都心方面へのアクセスのよさも2人暮らし層に評価されているポイントといえそうです。
第1位：新小岩駅1位は「新小岩」駅でした。前年18位から一気にトップへ駆け上がりました。葛飾区の南端に位置し、JR総武快速線と中央・総武線各駅停車の2路線が利用できます。駅前には約140店舗が軒を連ねる「ルミエール商店街」があり、食料品から日用品まで徒歩圏内で買い物を済ませたいカップルにとって魅力的な環境です。
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(文:田中 寛大)