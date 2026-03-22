INI眥預臾 1回きりに「『したくないよね』っていう話をずーっとしてて」バンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”の裏話を披露
11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。
3月16日（月）の放送では、INIの公式YouTubeチャンネルで公開されたバンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”による「True Love」のカバー動画について語りました。
――INIの公式YouTubeチャンネルにて、メンバーの木村柾哉、後藤威尊、郄塚大夢、田島将吾の4名からなるバンド“ナチュラルウォーター（仮）”が、INIの楽曲「True Love」のバンドカバー動画を公開。
同ユニットは、2025年に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催された全国ドームツアー「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」内のユニットステージで結成された4ピースバンドです。カバーした「True Love」は、発売初週で121万枚を突破したミリオンシングル「THE WINTER MAGIC」の収録曲であり、木村柾哉が主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとしても知られています。
＊
郄塚：生徒（リスナー）の皆さん、こんばんは！ みんなの夢をサポートする、SCHOOL OF LOCK!のチューター・INI 郄塚大夢です！ 今月もここ”チュータールームNo.3”から授業を届けていきます！
3月に入りまして、突然ですけれども、ホットな話をちょっとできたらなと思うんですけれども。僕たちINIの中のバンドユニットのPVが公開されたんですね！「True Love」という曲をINIのバンドでセルフカバーさせていただきました！
バンド名はですね、ズバリ！「ナチュラルウォーター（仮）」となりました！ “（仮）”なんだよね、まだ変わる余地があるんですけれども。このバンドは、去年やったナゴヤドームでのライブ（2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]）でバンドを披露したメンバーの構成で。その時に「ナチュラルウォーターとかいいんじゃない？」みたいな自然な流れでできた名前なんですけれども。半年経った今でも“（仮）”として活動しております。
そして、「True Love」バンドカバーですけれども、バンドをナゴヤドームでやって、これだけに（1回きりに）したくないよねっていう話をずーっとしてて。だから「いつかコンテンツ出したらいいよね」みたいな話をした結果、無事公開することができたわけでございます！
本当に学校の教室のセットで、“THEいかにも青春”って感じで撮影をしたんですけれども。すごい良いものに仕上がっているかなと思いますから、たくさん見ていただけたらなと思います！ そしてこの卒業シーズン、そして新しい新生活シーズンにぴったりな曲だと思いますので、ぜひ見ていただいて、気分を上げてもらえたらなと思います！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
3月16日（月）の放送では、INIの公式YouTubeチャンネルで公開されたバンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”による「True Love」のカバー動画について語りました。
INI郄塚大夢
――INIの公式YouTubeチャンネルにて、メンバーの木村柾哉、後藤威尊、郄塚大夢、田島将吾の4名からなるバンド“ナチュラルウォーター（仮）”が、INIの楽曲「True Love」のバンドカバー動画を公開。
同ユニットは、2025年に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催された全国ドームツアー「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」内のユニットステージで結成された4ピースバンドです。カバーした「True Love」は、発売初週で121万枚を突破したミリオンシングル「THE WINTER MAGIC」の収録曲であり、木村柾哉が主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとしても知られています。
2026.03.15 20:00 (JST)— INI (@official__INI) March 14, 2026 https://twitter.com/official__INI/status/2032660565177549048?ref_src=twsrc%5Etfw
on YouTube#INI https://twitter.com/hashtag/INI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #INI_STUDIO https://twitter.com/hashtag/INI_STUDIO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#ナチュラルウォーター仮 https://twitter.com/hashtag/%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/jTFtgiCNSc https://t.co/jTFtgiCNSc
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郄塚：生徒（リスナー）の皆さん、こんばんは！ みんなの夢をサポートする、SCHOOL OF LOCK!のチューター・INI 郄塚大夢です！ 今月もここ”チュータールームNo.3”から授業を届けていきます！
3月に入りまして、突然ですけれども、ホットな話をちょっとできたらなと思うんですけれども。僕たちINIの中のバンドユニットのPVが公開されたんですね！「True Love」という曲をINIのバンドでセルフカバーさせていただきました！
バンド名はですね、ズバリ！「ナチュラルウォーター（仮）」となりました！ “（仮）”なんだよね、まだ変わる余地があるんですけれども。このバンドは、去年やったナゴヤドームでのライブ（2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]）でバンドを披露したメンバーの構成で。その時に「ナチュラルウォーターとかいいんじゃない？」みたいな自然な流れでできた名前なんですけれども。半年経った今でも“（仮）”として活動しております。
そして、「True Love」バンドカバーですけれども、バンドをナゴヤドームでやって、これだけに（1回きりに）したくないよねっていう話をずーっとしてて。だから「いつかコンテンツ出したらいいよね」みたいな話をした結果、無事公開することができたわけでございます！
本当に学校の教室のセットで、“THEいかにも青春”って感じで撮影をしたんですけれども。すごい良いものに仕上がっているかなと思いますから、たくさん見ていただけたらなと思います！ そしてこの卒業シーズン、そして新しい新生活シーズンにぴったりな曲だと思いますので、ぜひ見ていただいて、気分を上げてもらえたらなと思います！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624