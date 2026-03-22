ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は大阪王将で働いてみた。担当は食器洗いとホール補助。大変だったこととは？（ライター みやーんZZ）

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ランチタイムの大阪王将で

スキマバイトしてみた！

氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイト。今回は中華料理チェーン、大阪王将でスキマバイトをしてきました。

お店に伺い、制服に着替えて厨房へ。今回の僕のお仕事は食器洗い＆ホール補助ということで、先輩バイトさんに業務説明をしていただきます。

基本的に僕は厨房の食洗機コーナーに待機し、ホール担当の方がどんどん食器を下げてくれるのでそれを洗っていきます。食器はシンクで下洗いをしてから食洗機へ。コップは専用のカゴに入れておき、カゴがいっぱいになったら食洗機に。ビールなどのジョッキは食洗機ではなく手洗いするという流れのようです。これはよくある食器洗いフローなので問題なしですね。

食器洗いをしつつ、手が空いている時はホールのお手伝い。料理を運んだり、ホールの食器を片付けたり、テーブルを拭いたりして次のお客様をお迎えできる状態にすればよいようです。こちらもだいたいいつもやっているホールのお仕事と同じなので大丈夫っぽいです。

僕が働いたのはランチタイム。なので、お客様はひっきりなしにご来店され、30席ぐらいある席はあっという間に埋まってしまいました。オーダーはお客様が自分の席のテーブルのタブレットで行い、そのオーダーが厨房内にどんどん飛んできます。

キッチンプリンターから次々に出力されるオーダーを厨房にいる店長とバイトさんの2人で分担しつつ、手際よく片付けていく様は壮観です。

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