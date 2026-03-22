「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。「おじさん」「おばさん」呼び問題について、私見をつづった。

この件をめぐっては、東京都の小池百合子知事（73）が、自身を念頭に“おばさん呼び”した鳥取県の平井伸治知事に対し、19日の定例会見で「知事自らが先頭に立って、こうした“おじさん発言”をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるのではないか」などと苦言を呈した。

ひろゆき氏はこの件について20日の更新で「小池都知事が『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど、73歳って『おばあさん』でしょ」と、小池知事の年齢に触れながらコメント。「高齢女性の呼称は、おばさん、おばあさんでしょ。高齢男性は、おじさん、おじいさん」と続けていた。

そしてひろゆき氏は21日午後の更新で「40過ぎたうちらはおじさんとおばさん。40すぎたゆろき「40過ぎた男をオジさんと呼ぶのを避ける。オバさんではなくお姉さんと呼ぶ。オジ・オバ呼びへの反感は『若さは素晴らしく、老いは忌まわしい』との考えの表れ」と書き出し、「呼ばれ方だけでも若い方が良いとか、歳を取るという事実を受け入れない幼稚な現実逃避でしかない。40過ぎたうちらはおじさんとおばさん」と続けた。

この投稿に対し「年齢を受け入れるのは大事だけど、呼び方って事実というより配慮の問題じゃないですか？ “若さ信仰”というより、ただ角を立てないための言葉選びだと思う」とのユーザーからのコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「年齢相応の呼ばれ方をしてるのに、不快感を露わにして角が立ってしまうというのが、現実逃避をしてるという事なのです」と返答。別のユーザーから「人を呼ぶ際に、年齢的な差別用語は避けるべきでは？」との声には「歳をとったという事が悪い事だと考えるから、『年齢的な差別用語』と考えるのでは？『成年、未成年』に差別の意味はなく、年齢で区切るだけですよ」と述べた。