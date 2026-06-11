元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）がゲスト出演し、お金事情について言及する場面があった。三崎氏が「ひろゆきさんのお金事情ってどんな感じなんですか?」と問いかけると、ひろゆき氏は「普通ですよ」と返答。また「収入的なところを聞いちゃうんですけど、結構あるんですか?」という質問には「爪に火をともすように、細々と暮