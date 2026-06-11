元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）がゲスト出演し、三崎氏に苦言を呈す場面があった。逮捕歴のある三崎氏が「そこからもう一回復活して、成功したら逆に“凄い!”ってなるんじゃないかなって」と語っていると、ひろゆき氏は「それは勘違いしている」とし「社会にとって良いことをし続けるのであれば、見直す人が多いと思うんですよ