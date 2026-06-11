実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あのユーチューバーを絶賛した。この日、ユーチューバー・ヒカルが「明日はいよいよ朝活100日目」とし、毎朝の生配信を継続して行っていると報告。兄・まえっさんは「100日継続したらもう途切れないと思う。あと本当にヒカルがこんなに何かを継続した事は今までなかったから本当に凄いと思う」とつづっていた。この投稿を受け、ひろゆき氏