2028年初頭の登場が予想されている「iPhone 19e（仮称）」に、最大120Hz駆動の「ProMotion」テクノロジーが導入される可能性が浮上しました。

↑ディスプレイは2028年に進歩する予定？（画像提供／アップル）

ZDNet Koreaによれば、iPhone 19eには「LTPO（低温多結晶酸化物）パネル」による有機ELディスプレイが搭載されるとのこと。これは画面のリフレッシュレートを1Hzから120Hzまで自動で調整することができ、すでに「iPhone 17」シリーズで採用されています。

先日発表された「iPhone 17e」には、「60Hz駆動の低温多結晶シリコン（LTPS）パネル」による液晶ディスプレイが搭載されています。この仕様は次期「iPhone 18e」でも変わらないようです。

しかし、2028年に発売される予定のiPhoneの上位モデルには、消費電力が大幅に削減される次世代の「LTPO+」パネルが搭載されるのではないかと報じられています。通常のLTPOパネルはどうなるかというと、下位モデルのiPhone 19eに“トリクルダウン”（こぼれ落ちる）すると伝えられています。

手ごろな価格と十分なスペックを兼ね備えたiPhoneのeシリーズ。2028年はディスプレイの進歩でコスパ最強モデルになるかもしれません。

Source: ZDNet Korea

Via: MacRumors

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