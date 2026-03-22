【シングル向け】東京23区で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「高円寺」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：高円寺駅2位は「高円寺」駅。JR中央線・総武線が乗り入れており、東京駅まで約20分、新宿駅まで約6分という近さが一人暮らし層に支持されています。駅の周辺には多くの商店街や飲み屋街が広がり、毎日たくさんの人でにぎわいを見せるエリアです。3位にランクインした「中野」駅とは隣駅の関係にあり、このエリア一帯の人気の高さがうかがえます。
第1位：三軒茶屋駅1位は「三軒茶屋」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。東急田園都市線の急行停車駅で渋谷からのアクセスに優れ、世田谷線への乗り換えも可能です。おしゃれなカフェや古着店と下町風情が共存する街の雰囲気は、一人暮らしの若い世代を中心に幅広い層から支持を集めています。
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(文:田中 寛大)