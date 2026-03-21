AI空間認識、5800 ISOルーメン、光学ズーム、電動ジンバル…欲しい機能全部のせプロジェクターが凄すぎ

自宅で映画館さながらの大迫力の映像を楽しめるホームプロジェクターですが、いざ購入を考えると「キレイに画面を映し出すのが大変そう」とか「昼間だと映像が薄くて見えづらそう」と心配になって断念してしまう人も多いはず。

そんなホームプロジェクターの不安を一掃してくれる最新鋭モデルが登場！ 独自の3色レーザー技術による高画質で色鮮やかな映像に定評がある家庭用プロジェクターメーカー・JMGO（ジェイエムゴー）から、フラッグシップモデルとなるAI搭載のジンバル一体型4Kプロジェクター「N3 Ultimate」（49万9180円）が現在予約受付中です。

まず、驚くべきは5800 ISOルーメンという投影の明るさ。この明るさがどのくらいかというと、昼間のリビングでもカーテンなどで直射日光を遮っていれば、普通のテレビのように鮮明な映像を映し出せるほど。太陽光や照明などを遮断し、プロジェクターの光だけを反射する“ALRスクリーン”と組み合わせればなおさら。プロジェクターは暗室や夜だけしか使えないという常識を覆してくれます。

ただ明るいだけでなく、明暗のコントラストがくっきりしているのも映像が鮮明に見える理由。強い光でも白飛びすることなく、20000：1という高コントラストで黒をしっかり引き締めてくれるため、ダイナミックかつ立体感のある映像が目の前に！

この映像美を可能にしているのが、3色（RGB）レーザーと独自開発の3色レーザー光学エンジンの“MALC5.0”で、広い色域と高い色精度によって、忠実な色表現を可能にしています。

光学レンズも従来モデルから刷新されており、計16枚（14＋1＋1層）のレンズを搭載し、広い光学ズームレンジによって1.9mという近い距離でも100インチの投影が可能。リビングだけでなく、寝室などの限られたスペースでも大画面で映像を楽しめるのは光学レンズならではの魅力です。

また、この光学レンズは、ロスレスレンジシフトと光学ズームによって設置場所はそのままで、画質を落とすことなく投影位置や画面サイズを変更できる画期的な機能も。レンズシフトは垂直シフト範囲±130％、水平シフト範囲±53％。光学ズームは可変投射比0.88-1.71：1となっており、高画質を保ったまま思う通りの画面調整が行えます。

そして、この映像エンジンや光学レンズの強みを最大限に活かしてくれるのがAIの存在。例えばAIによる空間認識によって、部屋内にある障害物を避けてAIが最適な投影位置を決定してくれます。スクリーンを認識して自動で投影画面をフィットさせてくれる機能もあり、プロジェクター本体を設置したら、あとはAIに投影位置をまかせるだけでOK！

お気に入りの投影ポジションをAIが記録する機能も備えており、いつでもすぐにベストな位置とサイズで画面を投影。AIが自動で補正を行ってくれるため、多少プロジェクターを設置する位置がズレてしまっても問題ありません。

また、AIは高画質化にも一役買っており、AIが映像内容を分析して明るさやコントラストを自動で調整してくれるAI強化モードや、シーンに合わせてレーザーの出力を調整してコントラストを深めるAIダイナミックコントラストなどの機能も搭載。誰でも簡単に理想の投影ができます。

電動ジンバルはスムーズに駆動し、レンズシフトと共に理想の投影を可能に。リモコンの動きに合わせてジンバルをコントロールできるジャイロ操作によって、直感的に画面位置の調整が行えます。

また、本体には12.5W×2のステレオスピーカーを内蔵。DTS:XやDolby Audioにも対応し、高画質な映像に見合った臨場感のあるサウンドで映画やライブ映像も堪能できます。

ちなみに、ゲームプレイも快適で、1ms（0.001秒）の低遅延モードならFPSゲームやアクションゲームもストレスなしで楽しめるはず。VRR（可変リフレッシュレート）にも対応し、映像のカクつきや画面の乱れを抑制。ゲームジャンルに合わせて視認性や色味が変わるチューニングモードや、FPSゲームで照準を合わせやすくするマーカー表示機能なども備えています。

最新の技術を盛り込んだフラッグシップモデルゆえに相応の値段はしますが、昼間でも使える100型超えの大型テレビと考えればお得な気も。なお、4月9日までの予約期間は公式サイトで20%オフの39万9344円で購入することができます。

>> JMGO

＜文／GoodsPress Web＞

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