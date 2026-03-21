W杯で日本と戦うオランダ代表、今月の親善試合に臨むメンバー26名を発表! 20歳MFが初招集
オランダサッカー協会(KNVB)は20日、今月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバー26名を発表した。
DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)ら主力選手が名を連ねる中、20歳のMFキース・スミット(AZ)が初選出。負傷のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)は招集が見送られた。
ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、FIFAワールドカップで日本と同じグループF。本大会に向け、27日にノルウェー、31日にエクアドルといずれもホームで対戦する。
以下、オランダ代表メンバー
▽GK
ユスティン・バイロウ(ジェノア)
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ジェレミー・フリンポン(リバプール)
ヨレル・ハト(チェルシー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
キース・スミット(AZ)
クインテン・ティンバー(マルセイユ)
ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)
▽FW
ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ノア・ラング(ガラタサライ)
ドニエル・マレン(ローマ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)ら主力選手が名を連ねる中、20歳のMFキース・スミット(AZ)が初選出。負傷のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)は招集が見送られた。
ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、FIFAワールドカップで日本と同じグループF。本大会に向け、27日にノルウェー、31日にエクアドルといずれもホームで対戦する。
▽GK
ユスティン・バイロウ(ジェノア)
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ジェレミー・フリンポン(リバプール)
ヨレル・ハト(チェルシー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
キース・スミット(AZ)
クインテン・ティンバー(マルセイユ)
ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)
▽FW
ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ノア・ラング(ガラタサライ)
ドニエル・マレン(ローマ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)