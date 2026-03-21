　オランダサッカー協会(KNVB)は20日、今月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバー26名を発表した。

　DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)ら主力選手が名を連ねる中、20歳のMFキース・スミット(AZ)が初選出。負傷のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)は招集が見送られた。

　ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、FIFAワールドカップで日本と同じグループF。本大会に向け、27日にノルウェー、31日にエクアドルといずれもホームで対戦する。

以下、オランダ代表メンバー

▽GK

ユスティン・バイロウ(ジェノア)

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・C)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

デンゼル・ダンフリース(インテル)

ジェレミー・フリンポン(リバプール)

ヨレル・ハト(チェルシー)

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

ステファン・デ・フライ(インテル)

▽MF

ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)

ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

イェルディ・スハウテン(PSV)

シャビ・シモンズ(トッテナム)

キース・スミット(AZ)

クインテン・ティンバー(マルセイユ)

ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)

▽FW

ブライアン・ブロビー(サンダーランド)

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コーディ・ガクポ(リバプール)

ノア・ラング(ガラタサライ)

ドニエル・マレン(ローマ)

ボウト・ベグホルスト(アヤックス)