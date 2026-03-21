オリックス2024年ドラ1・ドラ2、“芸人顔負け”の姿 吉本新喜劇で「パンティーテックス」
BSよしもとは、あす22日に『春の開局記念SP 吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西がひとつになる夜〜』を午後6時30分〜8時に放送する。
【写真】バファローブル＆バファローベル、吉本新喜劇に登場
今年1月16日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催された、吉本新喜劇とプロ野球・オリックス・バファローズによるスペシャルコラボ公演の模様を届ける。
間寛平GM（ゼネラルマネージャー）、未知やすえ、西川忠志、酒井藍、島田珠代、川畑泰史らおなじみの新喜劇メンバーに加え、オリックス・バファローズからは2024年ドラフト1位の麦谷祐介、同2位の寺西成騎投が出演し、ジャンルを超えた夢の共演が実現した。
演目は「藍ちゃん、ドラマデビューするってよ」。冒頭からオリックスのマスコット・バファローブルとバファローベルが、寛平のムチャぶりに応えて、「かい〜の」を披露する。
麦谷と寺西は、島田珠代の暴走に巻き込まれ、全力で応戦。「パンティーテックス」に加え、ここでしか見られないアレンジ版「パンティーオリックス」まで披露し、“芸人顔負け”の一面で沸かせる。
【写真】バファローブル＆バファローベル、吉本新喜劇に登場
今年1月16日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催された、吉本新喜劇とプロ野球・オリックス・バファローズによるスペシャルコラボ公演の模様を届ける。
間寛平GM（ゼネラルマネージャー）、未知やすえ、西川忠志、酒井藍、島田珠代、川畑泰史らおなじみの新喜劇メンバーに加え、オリックス・バファローズからは2024年ドラフト1位の麦谷祐介、同2位の寺西成騎投が出演し、ジャンルを超えた夢の共演が実現した。
演目は「藍ちゃん、ドラマデビューするってよ」。冒頭からオリックスのマスコット・バファローブルとバファローベルが、寛平のムチャぶりに応えて、「かい〜の」を披露する。
麦谷と寺西は、島田珠代の暴走に巻き込まれ、全力で応戦。「パンティーテックス」に加え、ここでしか見られないアレンジ版「パンティーオリックス」まで披露し、“芸人顔負け”の一面で沸かせる。