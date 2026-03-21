「パテレ足りてる？」 パ・リーグ6球団の現役選手が“熱演”
パシフィックリーグマーケティングは、パ・リーグ6球団の現役選手が出演するパーソル パ・リーグTVプロモーション映像を公開した。
【動画】パ・リーグ6球団の現役選手が“熱演”
今回は、齋藤友貴哉投手（北海道日本ハムファイターズ）、荘司康誠投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、桑原将志選手（埼玉西武ライオンズ）、山本大斗選手（千葉ロッテマリーンズ）、麦谷祐介選手（オリックス・バファローズ）、川瀬晃選手（福岡ソフトバンクホークス）の6選手が出演。
パテレ不足で元気がなくなった選手の心の声として「パテレ足りてる？」というメッセージとともに、選手の表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか球場ビジョンでも放映を予定している。試合では見られない、6人の選手の熱演に注目だ。
【動画】パ・リーグ6球団の現役選手が“熱演”
今回は、齋藤友貴哉投手（北海道日本ハムファイターズ）、荘司康誠投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、桑原将志選手（埼玉西武ライオンズ）、山本大斗選手（千葉ロッテマリーンズ）、麦谷祐介選手（オリックス・バファローズ）、川瀬晃選手（福岡ソフトバンクホークス）の6選手が出演。
パテレ不足で元気がなくなった選手の心の声として「パテレ足りてる？」というメッセージとともに、選手の表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか球場ビジョンでも放映を予定している。試合では見られない、6人の選手の熱演に注目だ。