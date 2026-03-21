預貯金1900万円のうち「1300万円を三菱UFJの定期に」40代・高年収夫婦の備え方
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、福岡県在住43歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（45歳）、長女（8歳）、次女（5歳）
居住地：福岡県
住居形態：賃貸
雇用形態：正社員
世帯年収：本人800万円、配偶者1200万円
現預金：1900万円
リスク資産：600万円
現在は2種類の定期預金を利用し「三菱UFJ銀行のスーパー定期2年もの（2026年3月時点で金利年0.5％）に300万円、自動つみたて定期預金（金利は店頭表示利率を適用）に1000万円」の計1300万円を預けているとのこと。
「すぐ使う予定がないので定期預金にしています。自動積立の方が金利が少しいいのでそちらにしていますが、投資に回した方がいいかなと今感じています」とあります。
いっぽうで「貯金額が1000万円を超えた時、ちゃんと運用しないと、と思いました」とあり、今のままでは現金を持ち過ぎていると感じている様子です。
理想の資産配分「現金3割、リスク資産7割」に対し、現状は「現金7割、リスク資産3割くらい」。「リスク資産への投入を怠っているだけなので、今後は積極的に投入して遊んでいるお金を減らしていきたい」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィール年齢性別：43歳女性
同居家族構成：本人、夫（45歳）、長女（8歳）、次女（5歳）
居住地：福岡県
住居形態：賃貸
雇用形態：正社員
世帯年収：本人800万円、配偶者1200万円
現預金：1900万円
リスク資産：600万円
「1300万円を定期預金に。投資に回した方がいいかな」現預金について、銀行の「普通＋定期預金で」管理しているという投稿者。
現在は2種類の定期預金を利用し「三菱UFJ銀行のスーパー定期2年もの（2026年3月時点で金利年0.5％）に300万円、自動つみたて定期預金（金利は店頭表示利率を適用）に1000万円」の計1300万円を預けているとのこと。
「すぐ使う予定がないので定期預金にしています。自動積立の方が金利が少しいいのでそちらにしていますが、投資に回した方がいいかなと今感じています」とあります。
「リスク資産7割を目指し、遊んでいるお金を減らしたい」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「現金は1000万円ほどあると安心です。なんとなくそのくらいあれば、しばらく生きていけるかなという感覚です」と回答。
いっぽうで「貯金額が1000万円を超えた時、ちゃんと運用しないと、と思いました」とあり、今のままでは現金を持ち過ぎていると感じている様子です。
理想の資産配分「現金3割、リスク資産7割」に対し、現状は「現金7割、リスク資産3割くらい」。「リスク資産への投入を怠っているだけなので、今後は積極的に投入して遊んでいるお金を減らしていきたい」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)