有名人ママパパたちの“卒業式コーデ”が素敵！ フジ歴代人気アナは着物で我が子の門出を祝福
子どもたちのハレの舞台となる卒業式。有名人ママも、普段メディアでは見せないレアな“親の顔”で出席している。今回は、今年度我が子が卒業式を迎えた芸能人・有名人ママたちが、SNSで公開したコーデをまとめた。
【写真】入学式コーデの参考にも！ 有名人ママたちの卒業式コーデ（全10枚）
■ カジサック（キングコング・梶原雄太）
お笑いコンビ・キングコングで、YouTuber“カジサック”としても活躍中の梶原雄太は、妻（ヨメサック）との共同Instagramの方で、子どもたちの卒業式、卒園式のためのコーデを披露した。
今年度は三女の三女・羽留さんの卒園式と、長男・冬詩くんの卒業式が控えていると明かしおり、夫婦共に濃紺のパンツスタイルでシックに決めている。カジサックは同じジャケットスタイルだが、ヨメサックについては、卒業式と卒園式でコーデを替えており、どちらもこだわり抜いた結果のよう。「どちらのセットアップもストレッチがしっかり効いているので楽々です」「二着ともお家の洗濯機で洗濯できるのも嬉しい！」と満足げにつづっている。
■ インリン
3歳差の子どもがいると、卒業日の「被り」はつきもの。中でも“3人かぶり”をしたことを明かしているのは、2000年代に「M字開脚」で一世を風びし、プロレス団体「ハッスル」に参戦した経験もあるタレント・インリン（かつてはインリン・オブ・ジョイトイ）だ。
Instagramのリールで、「卒業式へ 長男が中学校、そして双子が小学校を卒業しました」と明かし、濃紺のパンツスーツスタイルに、白いブラウス、胸元にはパールをあしらったコサージュという出で立ちで、卒業式にかけつけたことを報告している。リール内では、長男、そして双子の長女・次男とのショットも公開している。
■ 内田恭子
フジテレビの歴代人気女子アナたちが、奇しくも同じような厳粛な和装で子どもたちの門出を祝福している。1人目は、在局時代に『すぽると！』などを担当したうっちーこと内田恭子。スカイブルーの和装姿を公開し、「長男の卒業式でした」と報告。帰国子女で知られる内田は「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした」と振り返り、「けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた3年間でした」と振り返り、「おめでとうと共にありがとうです」と祝福と感謝を伝えた。
■ 内田恭子
元JRA騎手で現在は調教師の福永祐一と2013年に結婚し、3児を生み育てている元フジテレビのフリーアナウンサー・松尾翠は、Instagramで長女の小学校・卒業式での着物姿を公開した。
「入場から泣いてしまい、枯れ果てた小学校卒業式でした」と涙で長女の門出を祝ったという松尾アナは、自身の和装について「お着物はシンプルな青竹色の色無地と @shuei_inc さんの刺繍の帯」、ヘアメイクについては「ヘアセット自分で（朝は闘いだから) メイクはいつもより眉とラインの線をしっかり」と説明している。最後には「実感が湧いてきて寂しいけれどみんなの新しい門出に乾杯！」と新たな旅立ちを祝福した。
引用：
「カジサック＆ヨメサック」Instagram（@kajisac_yomesac）
「インリン」Instagram（@yinling_official）
「内田恭子」Instagram（＠kyoko.uchida.official）
「松尾翠」Instagram（＠midori.matsuo_official）
【写真】入学式コーデの参考にも！ 有名人ママたちの卒業式コーデ（全10枚）
■ カジサック（キングコング・梶原雄太）
お笑いコンビ・キングコングで、YouTuber“カジサック”としても活躍中の梶原雄太は、妻（ヨメサック）との共同Instagramの方で、子どもたちの卒業式、卒園式のためのコーデを披露した。
■ インリン
3歳差の子どもがいると、卒業日の「被り」はつきもの。中でも“3人かぶり”をしたことを明かしているのは、2000年代に「M字開脚」で一世を風びし、プロレス団体「ハッスル」に参戦した経験もあるタレント・インリン（かつてはインリン・オブ・ジョイトイ）だ。
Instagramのリールで、「卒業式へ 長男が中学校、そして双子が小学校を卒業しました」と明かし、濃紺のパンツスーツスタイルに、白いブラウス、胸元にはパールをあしらったコサージュという出で立ちで、卒業式にかけつけたことを報告している。リール内では、長男、そして双子の長女・次男とのショットも公開している。
■ 内田恭子
フジテレビの歴代人気女子アナたちが、奇しくも同じような厳粛な和装で子どもたちの門出を祝福している。1人目は、在局時代に『すぽると！』などを担当したうっちーこと内田恭子。スカイブルーの和装姿を公開し、「長男の卒業式でした」と報告。帰国子女で知られる内田は「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした」と振り返り、「けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じた3年間でした」と振り返り、「おめでとうと共にありがとうです」と祝福と感謝を伝えた。
■ 内田恭子
元JRA騎手で現在は調教師の福永祐一と2013年に結婚し、3児を生み育てている元フジテレビのフリーアナウンサー・松尾翠は、Instagramで長女の小学校・卒業式での着物姿を公開した。
「入場から泣いてしまい、枯れ果てた小学校卒業式でした」と涙で長女の門出を祝ったという松尾アナは、自身の和装について「お着物はシンプルな青竹色の色無地と @shuei_inc さんの刺繍の帯」、ヘアメイクについては「ヘアセット自分で（朝は闘いだから) メイクはいつもより眉とラインの線をしっかり」と説明している。最後には「実感が湧いてきて寂しいけれどみんなの新しい門出に乾杯！」と新たな旅立ちを祝福した。
引用：
「カジサック＆ヨメサック」Instagram（@kajisac_yomesac）
「インリン」Instagram（@yinling_official）
「内田恭子」Instagram（＠kyoko.uchida.official）
「松尾翠」Instagram（＠midori.matsuo_official）