“制コレGP女王”蓬莱舞、人生初挑戦のランジェリーカット「自然体で臨めました」
グラビアアイドル、俳優として人気上昇中の蓬莱舞による、まもなく発売の2nd写真集『ラストシーン』から、人生で初めて挑戦したランジェリーカットが解禁された。
【写真集カット】あどけない表情でレンズを見つめる蓬莱舞
白のランジェリーカットは、ピュアで可憐な彼女の雰囲気にぴったりで甘さと色っぽさを兼ね備えている。デニムのシャツを羽織ったカットは、アイスクリームを食べている合間にあどけない表情でレンズを見つめる瞬間のものとなっている。
蓬莱は「ランジェリーでの撮影は初めてだったんですけど、衣装合わせのときに「かわいいし、絶対着たい！」と思ったものだったので嬉しくて。カメラマンさんが楽しい雰囲気を作ってくださったこともあり、緊張せずに自然体で臨めました」と回顧。
続けて「デニムのシャツのカットは撮影していたヴィラにアイスクリームの移動販売が来ていて、それを買ってもらって食べているときのものです。少し油断しています（笑）」と呼びかけている。
名門ミスコンでグランプリに輝いた静岡出身の蓬莱は、“制コレ最強美少女”の呼び声高い透明感あふれるルックスと、身長160・B86・W58・H84センチの健康的なスタイルで、グラビアで活躍中。俳優としてもドラマ『外道の歌』『死ぬほど愛して』などに出演している。
【写真集カット】あどけない表情でレンズを見つめる蓬莱舞
白のランジェリーカットは、ピュアで可憐な彼女の雰囲気にぴったりで甘さと色っぽさを兼ね備えている。デニムのシャツを羽織ったカットは、アイスクリームを食べている合間にあどけない表情でレンズを見つめる瞬間のものとなっている。
続けて「デニムのシャツのカットは撮影していたヴィラにアイスクリームの移動販売が来ていて、それを買ってもらって食べているときのものです。少し油断しています（笑）」と呼びかけている。
名門ミスコンでグランプリに輝いた静岡出身の蓬莱は、“制コレ最強美少女”の呼び声高い透明感あふれるルックスと、身長160・B86・W58・H84センチの健康的なスタイルで、グラビアで活躍中。俳優としてもドラマ『外道の歌』『死ぬほど愛して』などに出演している。