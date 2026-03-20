目黒蓮（Snow Man）が、キッコーマン「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」の新テレビCM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」編に出演している。目黒が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開した。

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目黒は「撮影中に美味しいものをたくさんいただけてお腹いっぱいになりました」と綴り、笑顔弾けるショットに、「豚バラキャベツのしぼ生炒め」を食べて満足そうなぷく顔を浮かべる写真を投稿。コメント欄には「世の主婦はいちころ」「天使すぎる」などの声が寄せられている。

『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、長期でカナダ・バンクーバーに滞在している目黒は、「カナダにもたくさん持ってきていて本当に生活の支えになってます！毎日自炊してるので日本と変わらない食生活を続けられています！」「キッコーマンの醤油をカナダでも至る所で目にすることがあって、当たり前のようだけどここまで来るのにどれだけの方々がどれだけ頑張ったんだろうって感動します！」「もしよろしければ、海外進出したときのお話聞かせてもらえないでしょうか？笑」とリスペクトを込めつつ、「僕も負けないように頑張ります」と自身を鼓舞するメッセージを記している。

（文=リアルサウンド編集部）