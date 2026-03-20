「結婚するか」「別れるか」を決断するABEMAオリジナル番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。アフタートークでは、29歳女性から届いた「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントが残っていて、見るたびに悲しくなる。捨ててほしいと言うのは重い女だと思われそうで怖い」という相談が紹介され、ゆうちゃみが藤本美貴とは対照的な「とっておく派」としての持論を展開した。

【映像】ゆうちゃみの独特すぎる恋愛ルール

元カノの品を大事に保管している彼氏に悩む相談者に対し、ゆうちゃみは「私は物には罪ないから残している。でも、どの元カレにもらったかは、今言われたらわかんないです」と、もはや贈り主の記憶すら曖昧な状態で愛用し続けていると告白。これにはスタジオから「えー！」と驚きの声が上がった。

さらに、さや香・新山から「もし今の彼氏に『それ元カレにもらったやつやん』って突っ込まれたら？」と聞かれると、ゆうちゃみは「そしたら彼氏以外のところで付けます」と即答。「取っておきます。別に物には罪ないから、良くない？みたいな」と、物を捨てない独自の恋愛ルールを堂々と主張した。

このゆうちゃみのサバサバしすぎたスタンスに、藤本美貴は「えー！ 取っておくの？」と目を見開いて絶句。過去の痕跡をすべて抹消することを公言するミキティと、物として使い倒すゆうちゃみ。世代や価値観の違いが生んだ鮮やかな対立に、スタジオは爆笑と困惑の渦に包まれた。