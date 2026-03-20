クリスティアーノ・ロナウドが負傷でメンバー外に

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は3月20日、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた準備として、3月に行われるメキシコ遠征およびアメリカ遠征に臨むポルトガル代表メンバー27人を発表した。

ロベルト・マルティネス監督は、守護神のGKディオゴ・コスタ（ポルト・ポルトガル）や、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）ら主力を順当に選出した。しかし、FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）が負傷のため選外となった。

ポルトガル代表は現地時間3月28日にアステカ・スタジアムでメキシコ代表と、31日にはアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでアメリカ代表と対戦する予定だ。

2026年W杯の本大会において、ポルトガルはグループステージでウズベキスタン、コロンビア、そして大陸間プレーオフの勝者（ニューカレドニア、ジャマイカ、コンゴのいずれか）と対戦することが決まっている。今回の遠征は、本大会の会場となる北米の環境に慣れるための重要な強化の場となる。（FOOTBALL ZONE編集部）