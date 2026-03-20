◆大相撲 ▽春場所１３日目（１９日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島が王鵬を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。ただ１人２敗だった平幕の琴勝峰は横綱・豊昇龍にはたき込まれた。１４日目に霧島が大関・安青錦に勝つか、負けても３敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝が決まり、大関復帰にも大きく前進する。

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激闘を制し、１４場所ぶり３度目の賜杯を手にかけた。突き放そうとする王鵬に体を寄せ、いなされてもすぐに体勢を立て直す。最後は左をのぞかせて寄り倒し、約２５秒に及んだ一番をものにした。先場所敗れた難敵を下し、「無理して出ないようにした。最後まで我慢できた」。今場所は近年苦しんできた首痛が出ず、動きの良さが際立つ。取組後は連日、焼肉やステーキを食べており、長めの相撲にも「そのおかげかな」。支度部屋では豊昇龍に「もう大関だな」と声をかけられたほどだ。

２敗の琴勝峰が敗れ、１３日目を終えて２差に広がった。ここから逆転優勝された例は、１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降、一度もない。１４日目に霧島が大関・安青錦に勝てば自力Ｖ。負けても３敗の豊昇龍と琴勝峰が、ともに敗れれば優勝が決まる。それでも霧島は「まだ。２番ある」と浮かれた様子はみせなかった。

入門した陸奥部屋で師匠として２度の優勝に導いた陸奥親方（元大関・霧島、現・音羽山部屋付き）も期待。２３年夏場所後にしこ名を譲り「大関に戻るだけではなく、もう１つ上を目指してほしい。横綱になるようにプレッシャーをかけているよ」と話す。愛弟子は前回は大関在位６場所、２４年５月の夏場所後に陥落したが、「１回落ちるのはいい勉強」とリセットし、鍛錬を積んできた。

大関復帰も見えた。１場所目は平幕ながら、大関昇進の目安とされる直前３場所合計３３勝は前日の１２日目でクリアした。大関復帰に審判部の粂川親方（元小結・琴稲妻）は大関復帰について「ちらほら出ている」。復帰すれば現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、大関から降下した場所で１０勝以上という特例以外で魁傑、照ノ富士に続いて３例目となる。「あまり考えずに迷わないのが一番」と霧島。過去２度の優勝決定はともに千秋楽で、１４日目に決まれば自身初だ。今場所の定番、肉料理に、この日は「シュラスコ」を挙げ、場所を後にした。（山田 豊）