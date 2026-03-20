『虎に翼』スピンオフ 放送時間を急きょ変更 公式が理由を説明
連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が、当初予定されていた20日午後9時半から15分繰り下げの午後9時45分から放送される。公式サイトなどで「【放送時間変更のお知らせ】」と題して報告。「本日放送予定の虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』の放送時間が、『ニュースウオッチ9』の放送時間変更にともない、午後9時45分からに変更になります」と理由を説明した。
【写真】よね＆轟コンビが再び！場面カットを公開
物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで学んできた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね。生き別れていた姉・夏との再会や、理不尽な暴力事件をきっかけに、よねは深い絶望を味わうことになる。
やがて、新聞で目にした憲法14条の言葉に突き動かされるように、よねは自らの怒りと希望を壁に書き記す。轟太一との再会を経て、2人は法律事務所を開設。追い詰められた人々のために、弁護士として立ち上がっていく姿が描かれる。
■あらすじ
山田よね（土居志央梨）は空襲で重傷を負った増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。荒廃した上野の街で法は無力で、よねの心は徐々に荒んでいく。姉・夏（秋元才加）と再会するも二人の心はすれ違ったまま。その夏を理不尽な暴力が襲い、真相が闇に葬られてしまう。絶望の中、よねは憲法十四条を怒りに突き動かされるように壁に記す。そして轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。
物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始まる。無秩序と差別が渦巻く街で、これまで学んできた法の力に疑問を抱き、心をすり減らしていくよね。生き別れていた姉・夏との再会や、理不尽な暴力事件をきっかけに、よねは深い絶望を味わうことになる。
やがて、新聞で目にした憲法14条の言葉に突き動かされるように、よねは自らの怒りと希望を壁に書き記す。轟太一との再会を経て、2人は法律事務所を開設。追い詰められた人々のために、弁護士として立ち上がっていく姿が描かれる。
■あらすじ
山田よね（土居志央梨）は空襲で重傷を負った増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。荒廃した上野の街で法は無力で、よねの心は徐々に荒んでいく。姉・夏（秋元才加）と再会するも二人の心はすれ違ったまま。その夏を理不尽な暴力が襲い、真相が闇に葬られてしまう。絶望の中、よねは憲法十四条を怒りに突き動かされるように壁に記す。そして轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。