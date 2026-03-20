「恐るべし」「まじ？」森保Jメンバー発表翌日、英国から飛び込んできた“一報”に反響「めちゃくちゃ楽しみ」
イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、３月シリーズに臨む代表メンバー発表した。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、現地３月27日にウルグアイ代表、同31日には日本代表と相まみえる。
総勢35名が招集。バイエルンのハリー・ケインやアーセナルのデクラン・ライスといったタレントが順当に名を連ね、マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアとコビー・マイヌー、リーズのドミニク・キャルバート＝ルーウィン、ミランのフィカヨ・トモリらが代表に復帰した。
また、ブライトンのジェイソン・スティールとエバートンのジェームズ・ガーナーが初選出されるなど、昨年の11月シリーズでは選ばれなかった13名が新たに名を連ねている。
森保ジャパンとのテストマッチに挑む顔ぶれが明かされると、SNS上では「ちゃんとガチメン」「エグ強い」「イングランドのメンバー恐るべし」「超豪華」「このメンバー相手に日本代表がどこまでやれるか」「まじ？」「めちゃくちゃ楽しみ」などの声があがった。
前日には日本サッカー協会が、スコットランド代表、イングランド代表と戦う英国遠征のメンバーを発表。その翌日のFAによる公式発表にファンが注目している。
なお、発表されたメンバーは以下の通りだ。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、現地３月27日にウルグアイ代表、同31日には日本代表と相まみえる。
総勢35名が招集。バイエルンのハリー・ケインやアーセナルのデクラン・ライスといったタレントが順当に名を連ね、マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアとコビー・マイヌー、リーズのドミニク・キャルバート＝ルーウィン、ミランのフィカヨ・トモリらが代表に復帰した。
森保ジャパンとのテストマッチに挑む顔ぶれが明かされると、SNS上では「ちゃんとガチメン」「エグ強い」「イングランドのメンバー恐るべし」「超豪華」「このメンバー相手に日本代表がどこまでやれるか」「まじ？」「めちゃくちゃ楽しみ」などの声があがった。
前日には日本サッカー協会が、スコットランド代表、イングランド代表と戦う英国遠征のメンバーを発表。その翌日のFAによる公式発表にファンが注目している。
なお、発表されたメンバーは以下の通りだ。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！