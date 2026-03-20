＝LOVE野口衣織、色白美脚輝くミニスカ姿に視線集中「二次元から出てきたみたい」「見惚れる」
【モデルプレス＝2026/03/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が3月19日、自身のInstagramを更新。新曲の衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿
野口は「20thシングル『劇薬中毒』 MV 1000万回再生！！！」「ありがとうございます」と、グループの最新曲のミュージックビデオが再生数1000万回突破したことを報告。感謝の気持ちを伝えるとともに、フリルやレースがふんだんに使われた衣装姿を披露した。ミニ丈のオーバースカートからは、美しい脚がのぞいている。ほかにも、雰囲気の異なるスーツを着て、髪型もストレートにしたクールなカットも公開している。また、「みなさんの考察みながらふむふむ〜！と、楽しませてもらってます」と、ミュージックビデオのストーリーや演出に対するファンの反応を楽しんでいる様子を明かしている。
この投稿には「お人形さんみたいで可愛い」「二次元から出てきたみたい」「見惚れる」「ドレスもスーツもどっちも最高」「1000万回再生おめでとう！中毒性すごい」「どの角度も優勝」「ますます綺麗になってて震える」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿
◆野口衣織、美脚輝く新曲ミニ丈衣装
野口は「20thシングル『劇薬中毒』 MV 1000万回再生！！！」「ありがとうございます」と、グループの最新曲のミュージックビデオが再生数1000万回突破したことを報告。感謝の気持ちを伝えるとともに、フリルやレースがふんだんに使われた衣装姿を披露した。ミニ丈のオーバースカートからは、美しい脚がのぞいている。ほかにも、雰囲気の異なるスーツを着て、髪型もストレートにしたクールなカットも公開している。また、「みなさんの考察みながらふむふむ〜！と、楽しませてもらってます」と、ミュージックビデオのストーリーや演出に対するファンの反応を楽しんでいる様子を明かしている。
◆野口衣織の投稿に反響
この投稿には「お人形さんみたいで可愛い」「二次元から出てきたみたい」「見惚れる」「ドレスもスーツもどっちも最高」「1000万回再生おめでとう！中毒性すごい」「どの角度も優勝」「ますます綺麗になってて震える」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】