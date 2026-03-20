イギリスの航空調査会社であるスカイトラックスは、「The World’s Best Airports of 2026」を発表した。世界最高の空港にはシンガポールのチャンギ国際空港が選ばれた。

2位には仁川国際空港、3位には羽田空港が入った。以下トップ10は、香港国際空港、成田国際空港、パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港、ローマ・フィウミチーノ空港、イスタンブール国際空港、ミュンヘン空港、バンクーバー国際空港の順となった。ドーハのハマド国際空港は、中東情勢を受けて、外部展示会などへの参加や表彰を辞退すると発表している。

このほかの日本の空港は、12位に中部国際空港、18位に福岡空港、25位に関西国際空港、35位に新千歳空港、61位に那覇空港、63位に伊丹空港、93位に阿蘇くまもと空港が入った。

スカイトラックスは、世界の空港満足度調査を1999年に開始。550以上の空港のサービスと施設の品質に関して調査を行っている。今回の調査は、2025年8月下旬から今年2月にかけて実施された。

■The World’s Best Airports of 2026

1位：シンガポール・チャンギ国際空港が選ばれた。

2位：仁川国際空港

3位：羽田空港

4位：香港国際空港

5位：成田国際空港

6位：パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港

7位：ローマ・フィウミチーノ空港

8位：イスタンブール国際空港

9位：ミュンヘン空港

10位：バンクーバー国際空港

12位：中部国際空港

18位：福岡空港

25位：関西国際空港

35位：新千歳空港

61位：那覇空港

63位：伊丹空港

93位：阿蘇くまもと空港