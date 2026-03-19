今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第119回（2026年3月19日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トキ、ブードゥー人形を手作りする

本日もヘブン（トミー・バストウ）の背中が長く映る。

何か懸命に書いている。

一晩中書いていたのだろうか、次の場面は朝で、出勤する玄関。

お見送りのクマ（夏目透羽）にヘブンは手紙が来ていないか聞く。

昨日もお伝えしたとおり、来ていないと答えるしかないクマ。

今朝は？ と諦めの悪いヘブン。こんな朝から郵便は来ない。

「ほしい アメリカですか（アメリカからの手紙を待っているのですか）」とクマもヘブン言葉になっている。

「来たら必ずお知らせします」と答えるクマ。ヘブンの様子から彼が何かを待ち望んでいることを察している。来たら渡すに決まっているとキレないところがやさしさだ。

「帝大日和」と司之介（岡部たかし）が現れる。しつこく「帝大」「帝大」を連呼。不自然すぎるが、これも彼なりの優しさ。

最後はトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。ブードゥー人形に「届けー届けー」と念を込める。

ヘブンは少し元気になって「届けー」と言いながら、出かけていく。

クマもトキもヘブンがまさか帝大をクビになっていることは知らないが、元気がなさそうなので気を遣っている。

ヘブンがしょんぼりしているので主題歌がまたドラマにハマって聞こえる。

「君の隣歩く」のはトキだろう。

主題歌明け、トキはせっせとブードゥー人形を作っている。

クマがのぞき込んで、「お守りを奥様が手作りして、ご利益があるのですか？」と至極まっとうな質問をする。

冒頭のヘブンとのやりとりといい、登場したときは奇妙な子だったクマだがいつの間にか常識を身に着けている。

「なかでしょう」

「なかかー」とトキはから笑い。と、そこへ来たー、郵便！ 人形効果が早くも？

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