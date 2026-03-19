King ＆ Prince永瀬廉がデビュー当時の葛藤などを語る 『アナザースカイ』3月21日放送
3月21日23時放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系）のゲストはKing ＆ Prince・永瀬廉。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。
【写真】『アナザースカイ』に出演する永瀬廉
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶がよみがえる。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。
そして母親がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。その後、初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man・向井康二やなにわ男子・西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座も訪れる。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井康二と西畑大吾からの言葉とは？ さらに、苦楽を共にするKing ＆Princeのメンバー・高橋海人からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』は、日本テレビ系にて3月21日23時放送。
【写真】『アナザースカイ』に出演する永瀬廉
向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶がよみがえる。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。
アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座も訪れる。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井康二と西畑大吾からの言葉とは？ さらに、苦楽を共にするKing ＆Princeのメンバー・高橋海人からの熱いメッセージも。2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』は、日本テレビ系にて3月21日23時放送。