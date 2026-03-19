文化放送では、11人組アイドルグループ「虹のコンキスタドール」がパーソナリティを務める新番組『虹のコンキスタドール やればできる子育成計画！』を、3月26日（木）午後8時00分より、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」にてスタートする。

当番組は、「かわいい！」や「好き！」を追い求める正統派アイドルグループ「虹のコンキスタドール」のメンバーがパーソナリティを務める新番組。文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」にて月2回、メンバーの中から数名が登場する約90分の映像付き生配信を実施し、彼女たちが「本当はやればできる！」ことを証明すべく、息の合ったわちゃわちゃトークや様々な企画に体当たりで挑戦する。

記念すべき初回配信の3月26日（木）は、メンバー11名全員が出演。プライベートなメンバー同士の交友関係や楽屋での裏話などを交えながら、彼女たちの飾らない素顔と、最新の“関係性”を丸裸にする。

番組冒頭はどなたでも無料視聴が可能。さらに有料プランに加入すると、本編の全編視聴やアーカイブが楽しめる。また、4月30日（木）までにいずれかの有料プランに加入した方には、早期入会特典として撮りおろしのトレーディングカードをプレゼント。詳しくは「QloveR」のチャンネル内でお知らせする。

【新番組概要】

■番組名： 『虹のコンキスタドール やればできる子育成計画！』

■配信媒体： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/

月2回配信 ※初回配信：3月26日（木）午後8時00分～

●オブザーバープラン：月額1100円（税込）

生配信の全編視聴、アーカイブ見放題

●共同プロデューサープラン：月額2200円（税込）

生配信の全編視聴、アーカイブ見放題、おまけ動画の視聴、

番組当日のオフショット写真の公開、生配信のリハーサル映像のチラ見せ

■出演： 虹のコンキスタドール

■メッセージフォーム： https://form.joqr.co.jp/@joqr-2zicon

■番組X： @2zicon_qlover ■推奨ハッシュタグ： #虹コン育成計画

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/2zicon/