名倉潤、妻・渡辺満里奈＆子供2人との写真公開 春から高校＆大学進学する我が子へ「親父は陰ながら応援してます」
【モデルプレス＝2026/03/19】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が3月18日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開した。
【写真】57歳人気芸人「見てるだけでほっこり」タレント妻＆成長した子供たちとの4ショット
名倉は「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、家族全員が揃って撮影した写真を投稿。名倉と妻でタレントの渡辺満里奈が、卒業祝いのケーキを手にした息子と娘の肩に手を置く仲睦まじい姿が収められている。
「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」と心境を記し、新たな門出を迎える子どもたちに「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、皆んなに優しくして楽しんでください！親父は陰ながら応援してます」「ずっと愛してるよー」とエール。最後は「今回も親バカ投稿でした」とユーモラスにつづっている。
この投稿は「素敵なご家族」「心温まる光景に感動」「見てるだけでほっこり」「ご夫婦の愛情が伝わってくる」「お子さんたちの卒業おめでとうございます」と反響を呼んでいる。
名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆名倉潤、渡辺満里奈＆子ども2人との家族ショット披露
名倉は「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、家族全員が揃って撮影した写真を投稿。名倉と妻でタレントの渡辺満里奈が、卒業祝いのケーキを手にした息子と娘の肩に手を置く仲睦まじい姿が収められている。
◆名倉潤の投稿に「ご夫婦の愛情が伝わってくる」と反響
この投稿は「素敵なご家族」「心温まる光景に感動」「見てるだけでほっこり」「ご夫婦の愛情が伝わってくる」「お子さんたちの卒業おめでとうございます」と反響を呼んでいる。
名倉は2005年5月に渡辺と結婚。2007年に長男、2010年6月に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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