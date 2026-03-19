名倉潤、妻・渡辺満里奈＆子供2人との写真公開 春から高校＆大学進学する我が子へ「親父は陰ながら応援してます」

名倉潤、妻・渡辺満里奈＆子供2人との写真公開 春から高校＆大学進学する我が子へ「親父は陰ながら応援してます」