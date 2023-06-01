記事のポイント WixはAI搭載ビルダー「Wix Harmony」を日本投入し、自然言語でWeb制作を行える環境を提供し、制作の初期工程を大幅に短縮できるようにした。 Base44の導入により、Web制作だけでなく業務アプリ開発まで可能となり、個人から企業まで利用できる統合制作基盤を目指している。 AI時代でも制作者の役割はなくならず、ビジネス理解や設計支援などより高度な領域が求められるようになるとの見方を示した。

AIが骨組みを作り、人が価値を高める制作へ

Web制作プラットフォームのWix.com Japanは、新ウェブサイトビルダー「Wix Harmony」の日本語版と、傘下Base44の日本市場本格参入を発表した。3月17日に行った会見にはWix.com CEOのアビシャイ・アブラハミ氏、Base44 CEOのマオール・シュロモ氏、Wix.com日本法人代表の積田英明氏が登壇し、同社が「ホームページ作成ツール」の枠を超え、自然言語でWebサイトや業務アプリを構築できる制作基盤へと進化していることを強調した。Wix Harmonyは、日本語で指示するだけでサイトの構成やデザインを生成し、その後ドラッグ＆ドロップで細部を調整できるAI搭載ビルダーだ。SEO最適化やマーケティングキャンペーンの生成、コンテンツ提案なども自動化されており、制作の初期工程を大幅に短縮できる。アブラハミ氏は「AIが骨組みを高速に作り、人が品質を高める。人とAIの協働を前提にした新しい制作体験だ」と説明した。

Wix.com CEOのアビシャイ・アブラハミ氏

Web制作から業務アプリ開発へ領域を拡張

今回の発表で特徴的なのは、サイト制作だけでなく、業務アプリ開発まで領域を広げた点だ。Wixが買収したBase44は、自然言語の指示からバックエンドを含むアプリケーションを生成できるプラットフォームで、AIモデル、データベース、UI、外部統合機能を一体化した設計を採用する。シュロモ氏は、「技術者だけでなく、誰もが自分の業務に必要なツールを作れる世界を目指している」と述べ、個人クリエイターや小規模事業者だけでなく、企業の利用も急速に拡大していると説明した。同社によれば、Base44では100以上の外部システムとの統合機能や権限管理、ガバナンス機能を強化しており、エンタープライズ領域での利用も想定している。社内のCRMやサポートシステム、BIツールなどをBase44上で構築している事例も紹介した。

Base44 CEOのマオール・シュロモ氏

日本市場向けにローカライズを強化

積田氏は、日本市場向けにフォントやテンプレート、サポート体制の強化を進めていると説明。モリサワフォントの提供や日本語UIの最適化に加え、ローカル統合機能や専用サポートへの投資を進めるとした。「Wixは単なるホームページ作成ツールではなく、AIでWebとアプリを作るプラットフォームへと進化している」と語った。

Wix.com日本法人代表の積田英明氏

制作者の役割は消えるのか

今回の発表は、制作の役割そのものの変化も示唆している。会見では、AIの普及によってウェブ制作者の価値が失われるのではないかとの質問も出たが、アブラハミ氏は、「AIは骨組みを作れるが、顧客のビジネスを理解し反映するには人間が必要だ」と回答。今後はサイト制作に加え、マーケティング機能や顧客管理、業務システムの設計まで含めた支援が求められるようになるという見方を示した。取材・文／戸田美子