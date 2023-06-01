アニメ「杖と剣のウィストリア シーズン2」が、TBS系全国28局ネットにて4月12日16時30分より放送開始となる。また最速配信は各配信サービスにて、4月12日17時30分より実施される。

本作の原作は「別冊少年マガジン」で連載されている“剣と魔法”の学園ファンタジーマンガ。「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の大森藤ノ氏が原作を手掛け、青井聖氏が作画を担当している。

主人公のウィルは一人前の魔導士になるため魔法学院に入学するも、“魔法がまったく使えない”という致命的な弱点があった。しかし落ちこぼれ扱いされながらも、一振りの剣で魔法に挑んでいく。

シーズン2のオープニング主題歌はASH DA HERO「BELIEVERS」、エンディング主題歌はシユイ「リーチライト」に決定している。

なお4月5日には、『杖と剣のウィストリア』特別総集編が放送される予定となっている。

「杖と剣のウィストリア シーズン2」詳細

・放送開始日：4月12日より毎週日曜16時30分～

・放送局：TBS系全国28局ネット

・最速配信：各配信サービスにて4月12日より毎週日曜17時30分～

□「杖と剣のウィストリア シーズン2」の放送・配信情報ページ

【『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV】

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会