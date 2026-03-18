カメラを使わないテレビ電話アプリ『POPOPO』が、3月18日15時よりサービスを開始した。あわせて、運営元のPOPOPO株式会社の取締役にGACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が就任したことが発表された。

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『POPOPO』は、スマートフォン向けの通話アプリ。カメラや特別な準備を必要とせず、会話をするだけでプロ監督監修のカメラワークが自動生成され、日常の通話が映像作品のように演出されるのが特徴だ。

カメラワーク監修は手塚眞（ヴィジュアリスト/映画監督）、UI/UX設計は深津貴之（株式会社THE GUILD代表取締役）、コンセプトデザイン/アプリデザイン監修は有馬トモユキ（日本デザインセンター）、シーン内装設計は加藤圭（ANNA SUI Japan代表取締役）が担当している。

主な機能として、通話内容をそのまま番組として配信できる機能を搭載。顔出し不要のため、ラジオ感覚で気軽に配信が可能だ。また、フォローしている相手から着信が届く仕組みや、直接1対1で話せる権利が当たる抽選機能も備える。

ユーザーの見た目となる“ホロスーツ”は400種類以上を用意。アバターとは異なり、ファッション感覚で着替えられる仕様となっているという。今後のラインナップとして、エヴァンゲリオン、東方Project、すとぷりなどのIPコラボが予定されている。さらに、アソビシステムの協力により、同社所属アーティストの一部楽曲を通話中のBGMとして使用できる。

アプリの価格は無料で、一部有料アイテムがある。対応OSはiOS 18以上、Android 13以降を推奨している。

サービス開始を記念して、「1億円ひとりじめ!! POPOPOで通話するだけキャンペーン」も開催される。キャンペーン期間中に『POPOPO』で通話すると、1名限定で1億円が当たる。キャンペーンCMキャラクターには令和ロマンの髙比良くるまが起用された。期間は3月19日0時から4月19日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）