『再会』最終回“淳一”竹内涼真、事件解決後の決断にツッコミ “博美”北香那に同情も「気の毒」「不憫すぎる」（ネタバレあり）
竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が17日に放送され、淳一（竹内）のある決断が描かれると、ネット上には「なんで」「気の毒」「不憫すぎる」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】淳一（竹内涼真）の恋人・博美（北香那）
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは淳一ではなかったかもしれない。真相究明のカギを握るのは、23年後に発生した殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。万季子（井上真央）は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。罪を認め、所持していた拳銃を南良（江口のりこ）に差し出す。すぐさま拳銃を調べ、ある事実に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人（渡辺大知）が何気なく話した“23年前の事件直後の記憶”が引っかかる…。
そんな最終回では拳銃の残弾数から、23年前に淳一は発砲していなかったことがわかる。そして南良による捜査で、署長の小杉（段田安則）が強盗犯・大島（白石直也）と共謀していたことや、23年前に森で警察官・清原和雄（弓削智久）と大島を小杉が射殺していたことが発覚する。
小杉逮捕後のある朝。淳一は同じベッドで眠っていた恋人・博美（北香那）に「悪夢のこと何も聞かないでくれたり、未来の話をしないのは博美だけだった…それがすごく安心できた」と告げる。すると博美は「未来の話しよっか？」とポツリ。「どうしたい？」と博美から聞かれた淳一は「今度は万季子が人を殺した罪を背負い込むことになる」と説明すると「万季子を支えたい」と打ち明ける。
これに博美は「“好きだから”って言えばいいのに」と笑顔で返しつつ、淳一から切り出された別れに応じるのだった。
淳一と博美が笑顔でハイタッチとハグを交わして別れる様子が映し出されると、ネット上には「別れるのかよ！」「めちゃくちゃいい彼女じゃないかよ…なんで振るんだよ…」「幸せにしてやれよ！」といった淳一へのツッコミが続出。一方で別れを受け入れた博美には「不憫すぎる。幸せになってほしい。それかもっと暴れてほしい」「物分かり良すぎて…気の毒」「わたしが博美と結婚したいよ」などの投稿が集まっていた。
【写真】淳一（竹内涼真）の恋人・博美（北香那）
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは淳一ではなかったかもしれない。真相究明のカギを握るのは、23年後に発生した殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。万季子（井上真央）は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。罪を認め、所持していた拳銃を南良（江口のりこ）に差し出す。すぐさま拳銃を調べ、ある事実に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人（渡辺大知）が何気なく話した“23年前の事件直後の記憶”が引っかかる…。
小杉逮捕後のある朝。淳一は同じベッドで眠っていた恋人・博美（北香那）に「悪夢のこと何も聞かないでくれたり、未来の話をしないのは博美だけだった…それがすごく安心できた」と告げる。すると博美は「未来の話しよっか？」とポツリ。「どうしたい？」と博美から聞かれた淳一は「今度は万季子が人を殺した罪を背負い込むことになる」と説明すると「万季子を支えたい」と打ち明ける。
これに博美は「“好きだから”って言えばいいのに」と笑顔で返しつつ、淳一から切り出された別れに応じるのだった。
淳一と博美が笑顔でハイタッチとハグを交わして別れる様子が映し出されると、ネット上には「別れるのかよ！」「めちゃくちゃいい彼女じゃないかよ…なんで振るんだよ…」「幸せにしてやれよ！」といった淳一へのツッコミが続出。一方で別れを受け入れた博美には「不憫すぎる。幸せになってほしい。それかもっと暴れてほしい」「物分かり良すぎて…気の毒」「わたしが博美と結婚したいよ」などの投稿が集まっていた。